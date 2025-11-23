D. Sabonio mainai vis ryškėja – lietuvis „Kings“ prarado neliečiamojo statusą

Tokios kalbos pasklido po nesėkmingo „Kings“ starto pirmenybėse ir turėtos D. Sabonio traumos. Savaitgalį lietuvis patyrė trečiąją traumą bei šį kartą be krepšinio turės praleisti net apie mėnesį.
Itin garsiai nuskambėjo „SactownSports 1140“ laidų vedėjo Alleno Stileso mintis, kad viena iš Kalifornijos komandų domisi galimybe įsigyti D. Sabonį. Ir tai jau sukėlė nemažą šaršalą NBA bendruomenėje.
„Kai kalbame apie D. Sabonį, girdėjau, kad jau yra komanda, kuri rimtai suinteresuota jo paslaugomis. Ir ji ne taip jau toli nuo Sakramento.
Kai sakau „netoli“, turiu galvoje, kad ji tiesiog netoli greitkelio. Ta komanda galėtų rimtai žiūrėti į Domantą Sabonį“, – sakė vedėjas.
Kalbant apie arti esančius NBA klubus, akys krypo į „Golden State Warriors“, „Los Angeles Lakers“ arba „Los Angeles Clippers“.
Sekmadienį „Forbes“ žurnalistas Evanas Sidery parašė, kad prasidėję pokalbiai tarp „Golden State Warriors“ ir „Kings“ gali būti pratęsti.
„Kings“ ir „Warriors“, kurie derėjosi dėl Jonathano Kumingos perėjimo, turėtų atnaujinti savo derybas dėl platesnio komandos išplėtimo iki terminų pabaigos. „Golden State“ gali sukurti įtikinamą keitimo siūlymą, kurio pagrindą sudarytų J.Kuminga, Moses Moody ir Buddy Hieldas už Domantą Sabonį ir Keoną Ellisą.“
Tuo tarpu žurnalistas Jake'as Fischeris aiškina, kad „Kings“ klube yra tik du nemainomi žaidėjai ir D.Sabonis į jų tarpą nepatenka.
„Sacramento Kings“ komanda gali išmainyti bet kurį savo komandos žaidėją, išskyrus Keeganą Murray'ų ir Nique'ą Cliffordą. Pranešama, kad laisvai iškeisti gali būti Domantas Sabonis, Zachas LaVine'as, DeMaras DeRozanas, Russellas Westbrookas ir kiti.“, – parašė J.Fischeris.
Tačiau jau ne kartą nuskambėjo ir mintis, kad pagrindinis stabdis įsigyti D.Sabonį – jo didelis kontraktas. „Jis greičiausiai turėtų rimtų klausimų dėl kontrakto vertės – vargu ar tokia kaina tenkintų kitą ekipą. Galbūt, tas klubas būtų geresnis su juo, bet ne už tokią kainą.“
Šį sezoną lietuvis uždirba net 42,3 milijono JAV dolerių, o jo alga artėjančius porą sezonų kils dar labiau – atitinkamai iki 45,4 ir 48,6 milijono. Šiuo metu 29-erių D. Sabonis yra antras brangiausias „Kings“ krepšininkas, nusileidžiantis tik 47,5 milijono šį sezoną uždirbančiam Zachui Lavine'ui.
Sveikatos problemų jau trečią kartą šiame sezone turintis D. Sabonis vidutiniškai per 34 minutes pelno po 15,3 taško, atsikovoja po 12,3 kamuolio ir atlieka po 3,6 rezultatyvaus perdavimo.
Pastarasis rezultatas D. Saboniui yra prasčiausias per pastaruosius 9 sezonus: praėjusiame sezone jis atlikdavo 6 rezultatyvius perdavimus per rungtynes, o dar anksčiau jo vidurkis siekė 8,2 perdavimo.
Šiame sezone „Kings“ po 12 turų yra iškovoję vos 4 pergales ir yra tarp autsaiderių.
29-erių D.Sabonio kontraktas su „Kings“ galioja iki 2028 metų vasaros.