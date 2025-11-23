Dramą išgyvenusio „Bulls“ žaidėjas M. Buzelis po mačo pamalonino jauną sirgalių dovana

Starto penkete rungtynes pradėjęs dieną prieš tai čiurnos skausmus jautęs M.Buzelis per 29 minutes surinko 13 taškų (3/5 dvit., 1/6 trit., 4/5 baud.), atsikovojo 6 kamuolius ir blokavo 3 metimus.
Blokais sublizgėjęs 21 metų lietuvis pakartojo sezono rekordą. Tai jis spalyje padarė akistatoje su „Detroit Pistons“.
Po rungtynių M. Buzelis, išeidamas iš aikštės, nutarė pamaloninti jaunąjį „Bulls“ sirgalių. Jis atidavė jam savo sportbačius.
Joshas Giddey pelnė 18 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų Čikagos komanda iškovojo trečiąją pergalę per ketverias rungtynes.
Paskutinę minutę iniciatyvos gelbėti šeimininkus ėmėsi Tre Jonesas: jis išprovokavo Justino Champagnie pražangą, sumetė abi baudas ir „Bulls“ pirmavo 121:120.
Likus 5,5 sekundės Vašingtono komanda atkovojo kamuolį, tačiau Kyshawnas George'as netiksliai perduotą kamuolį išmušė už aikštės ribų ir varžovas nieko veiksmingo per likusį laiką nesugalvojo.
Tragiškai žaidžiančiai „Wizards“ ekipai Camas Whitmore'as ir Corey Kispertas pelnė po 20 taškų.
„Bulls“: Nikola Vučevičius 28 (9/13 dvit., 3/7 trit., 12 atk. kam.), Coby White'as 20 (3/11 trit.), Joshas Giddey 18 (3/9 dvit., 2/3 trit., 6/7 baud., 12 atk. kam., 11 rez. perd.), Matas Buzelis 13 (1/6 trit., 6 atk. kam., 3 blok.), Tre Jonesas 10 (6/6 baud.).
„Wizards“: Camas Whitmore'as (5/6 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam.) ir Corey Kispertas po 20, C.J. McCollumas 18, Kyshawnas George'as 17 (4/11 dvit., 6/6 baud., 12 atk. kam., 7 rez. perd., 4 per. kam.), Alexandre'as Sarras 16 (2/6 trit., 11 atk. kam.), Tristanas Vukčevičius 12.
Matas Buzelis
