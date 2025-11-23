Kėdainiuose – po krepšiais dominavusio „Juventus“ revanšas

Tiek Kęstučio Kemzūros kariauna, tiek kėdainiečiai iki šio mačo buvo suklupę po du sykius paeiliui. Pirmajame komandų sezono susidūrime 90:84 triumfavo „Nevėžis-Paskolų klubas“.
Ištiksėjus pusei pirmojo ketvirčio laiko be klaidų žaidę ir visus keturis dvitaškius realizavę šeimininkai išsiveržė į priekį 14:11. Per pirmųjų 10 minučių kovą dėl atšokusių kamuolių tvirtai 13:5 laimėję uteniškiai visgi vijosi varžovus, turėdami minimalų deficitą – 23:22.
Nuožmi kova persikėlė ir į antrąjį kėlinį, kuriame Ivano Vranešo ir Pauliaus Valinsko dvitaškiai bei Donato Sebeckio taiklios baudos padėjo svečiams 6:0 atkarpa palenkti svarstykles į kitą pusę – 31:25.
Po pasitarimo Kėdainių komanda atsakė dviem sėkmingais prasiveržimais (29:31), bet Valinsko ir Vranešo duetas bei Luko Ulecko reidas į baudos aikštelę vėl grąžino turėtą atstumą – 37:31. Paskutinę „Juventus“ ataką antrajame kėlinyje išgelbėjo kamuolį puolime sugriebęs Šarūnas Beniušis, kuris iš po krepšio suvertė dvitaškį su sirena – 47:40.
Pirmoje rungtynių pusėje abi ekipos strigo atakuodamos iš tolimos distancijos. Šeimininkai pataikė 2 iš 11 mėginimų (18 proc.), uteniškiai – 1 iš 7 tritaškių (14 proc.). Kovoje po lenta svečiai toliau dominavo – 24:9.
Trečiojo kėlinuko starte „Nevėžis-Paskolų klubas“ krepšininkai nurėžė deficitą iki vieno metimo (44:47). Visgi per kitas 3 minutes jie sukrapštė 2 taškus, o svečiai vis labiau tolo nuo priešininkų (55:46). Maliko Johnsono pakylėta Utenos komanda trečiajame ketvirtyje finišavo kertiniu 14:5 spurtu ir žengė rimtą žingsnį pergalės link – 71:56. Lemiamą kėlinį 10:3 pradėjęs „Juventus“ atsiplėšė daugiau nei užtikrintai (81:59) ir likęs laikas buvo tik formalumas.
Kėdainiuose naudingiausiai žaidė po krepšiais dominavę „Juventus“ bokštai. I. Vranešas pelnė 19 taškų (7/12 dvit., 5/9 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir sukaupė 18 naudingumo balų per 22 minutes.
Š. Beniušis prie pergalės per beveik 18 minučių pridėjo 14 taškų (6/7 dvit., 2/2 baud.), 6 sučiuptus ir pavogtą kamuolį bei 18 efektyvumo balų.
Uteniškių gretose ant parketo grįžęs M. Johnsonas per 20 minučių surinko 8 taškus, 4 atšokusius ir 1 nugvelbtą kamuolius, 4 išdalintus perdavimus, klaidą bei 13 naudingumo balų.
„Nevėžio-Paskolų klubo“ puolėjas Ignas Vaitkus sužaidė rezultatyviausią sezono mačą, per 23,5 minutės sumesdamas 17 taškų (6/7 dvit., 1/4 trit., 2/3 baud.), sugriebdamas 1 ir perimdamas 2 kamuolius, išdalindamas 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneruodamas 15 efektyvumo balų.
Kiek daugiau nei tris minutes rungtyniavęs Ernestas Sederevičius patyrė traumą ir ant parketo nebegrįžo.
Atšokusius kamuolius 42:28 laimėję svečiai susikūrė 12 papildomų progų, kurias konvertavo į 13 taškų.
Revanšą pasiekę Kemzūros auklėtiniai turnyrinėje lentelėje dalijasi 5–7 pozicijas, kėdainiečiai rikiuojasi aštunti.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ignas Vaitkus 17 (6/7 dvit.), Lukas Valantinas 12 (5/6 dvit.), Ethanas Chargoisas 11, Trentonas McLaughlinas 10, J.D. Muila (7 atk. kam.) ir Nedas Montvila (2/4 trit.) po 8.
„Juventus“: Ivanas Vranešas 19 (7/12 dvit., 7 atk. kam.), Paulius Valinskas (6/8 dvit.) ir Erikas Venskus (5 atk. kam.) po 14, Šarūnas Beniušis 12 (5/6 dvit.), Lukas Uleckas 9 (8 atk. kam.), Malikas Johnsonas 8 (2/2 trit., 4 rez. perd.), Donatas Sabeckis (6 rez. perd.) ir Evaldas Šaulys po 7.