Prieš kelionę į Kauną „Baskonia“ pasiekė išprotėjusį klubo rezultatą

Geriausią savo mačą ACB sužaidė M.Normantas, kuris per 23 minutes surinko 15 taškų (6/8 dvit., 0/3 trit., 3/3 baud.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų. Iki šiol vilnietis pelnė daugiausia 11 taškų.
Tuo tarpu T.Sedekerskis nugalėtojams per 13 minučių įmetė 2 taškus.
„Baskonia“ per pirmuosius du kėlinius įmetė net 71 tašką – tai geriausias klubo rezultatas Ispanijos lygoje nuo 1996-ųjų.
Laimėjusiems 24 taškus įmetė Timothe Luwawu-Cabarrot (6/9 trit.), 14 – Markusas Howardas, 12 – Mamadi Diakite, 11 – Matteo Spagnolo.
Bilbao komandai 16 taškų pelnė Darrunas Hilliardas, 15 – Martinas Krampeljas, po 12 – Luke‘as Petrasekas ir Melwinas Pantzaras.
Antradienį „Baskonia“ Eurolygos mačą žais Kaune prieš „Žalgirį“ 20 val. Kauniečiai savo sąskaitoje turi 7 laimėjimus, o baskai – 4.
