T. Masiulis po revanšo prieš „Lietkabelį“ gyrė tai, ko nedarė žaidėjai pirmame mače

2025 m. lapkričio 23 d. 20:57
Kauno „Žalgiris“ (8–1) nelengvai, tačiau pasiekė revanšą už kol kas vienintelį savo pralaimėjimą LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate. Tomo Masiulio auklėtiniai sausakimšoje oponentų tvirtovėje 81:77 (20:18, 15:19, 27:22, 19:18) parklupdė Panevėžio „Lietkabelį“ (6–4) ir pratęsė savo pergalių seriją iki keturių. Kauniečiai atsiravanšavo panevėžiečiams už vienintelę nesėkmę šiame LKL čempionate, kai Kaune „Lietkabelis“ triumfavo 87:85.
Mačo lūžį žalgiriečiai pasiekė ketvirtajame kėlinyje, kuomet beveik pusę kėlinio išlaikė savo krepšį „sausą“ ir nutolo dviženkliu skirtumu, kuris jau tapo pernelyg dideliu iššūkiu gausiai savo aistruolių palaikomai Panevėžio ekipai.
Pastaroji net ir tada nepasidavė, tačiau pastangų nepakako dar vienai staigmenai pasiekti.
Šiame mače kauniečiai vertėsi be traumą Eurolygoje patyrusio Arno Butkevičiaus bei neseniai iš rikiuotės vėl iškritusio Dovydo Giedraičio.
Tiesa, buvo ir pozityvo – ant parketo sugrįžo Nigelis Williamsas-Gossas. Vis dėlto amerikietis dar nebuvo panašus į save: per beveik 11 minučių jis prametė dvitaškį, du tritaškius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir pridėjo po tiek pat atkovotų bei perimtų kamuolių, sykį suklydo, dukart prasižengė ir liko su 0 naudingumo balų.
Šeimininkams jau negalėjo padėti Vytenis Lipkevičius, kurio aikštelėje neišvysime dar 5–6 mėnesius.
„Nemažai pavyko tokių dalykų, kokių norėjau. Aktyviau gynėmės į kamuolį nei tose pirmose rungtynėse, – kalbėjo T.Masiulis. – Trečiame kėlinyje pavyko susikrauti tritaškiais metimais persvarą. Gale tik šiek tiek leidome jiems priartėti, sugrįžti ir sukurti intrigą. Bet džiaugiamės, kad iškovojome pergalę“.
