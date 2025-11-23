Veidu į purvą: „Nuggets“ su galinguoju N. Jokičiumi ir J. Valančiūnu krito nuo be D. Sabonio žaidusio „Kings“

SportasKrepšinis

Netikėtą pralaimėjimą po rimto mūšio sekmadienį NBA patyrė vienas iš pirmenybių lyderių „Denver Nuggets“ (12/4) su Jonu Valančiūnu. Bendrai trečiąją poziciją tarp visų 30 komandų užėmusi Denverio ekipa namuose 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37) nusileido autsaiderei „Sacramento Kings“ (4/13).
J.Valančiūnas šiai ekipai atstovavo prieš atvykdamas į „Nuggets“, o mače dėl traumos Sakramentui neatstovavo Domantas Sabonis.
Lietuvos aukštaūgis J.Valančiūnas per 11 minučių pelnė 8 taškus (4/6 dvit., 0/2 trit.), atsikovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą.
Denverio klubo neišgelbėjo ir vėl įspūdingas Nikola Jokičiaus žaidimas – serbas pelnė 44 taškus ir atkovojo 13 kamuolių.
Tuo tarpu Russellas Westbrookas pelnė 15 iš 21 savo taško ketvirtajame kėlinyje.
Atrodė, kad „Kings“ artėja prie devintojo iš eilės pralaimėjimo, trečiajame kėlinyje atsilikę 13 taškų, tačiau Sakramentas susikaupė ir puikiia sužaidė paskutines 12 minučių.
Tai buvo antrosios iš eilės namų rungtynės, kuriose „Nuggets“ pralaimėjo komandai, kuri turėjo itin solidų pralaimėjimų šleifą.
Prieš tai savo žiūrovų akivaizdoje denveris neatsilaikė prieš „Chicago Bulls“ su Matu Buzeliu.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 44 (13/22 dvit., 3/6 trit., 13 atk. kam., 7 rez. perd.), Jamalas Murray 23 (6/11 dvit., 3/7 trit., 9 rez. perd.), Cameronas Johnsonas 20 (4/7 trit.), Peytonas Watsonas 15 (3/5 trit.).
„Kings“: Dennisas Schroderis (3/3 trit., 7 rez. perd.) ir Russellas Westbrookas (7/10 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam., 11 rez. perd.) po 21, Keeganas Murray 19, DeMaras DeRozanas 17, Zachas LaVine'as 15 (1/6 trit.), Malikas Monkas 12.
