Apstulbę liko net varžovai – L. Dončičius sukūrė neįtikėtiną epizodą

Šį kartą „Lakers“ svečiuose po dramatiškos kovos 108:106 (32:30, 30:25, 22:26, 24:25) palaužė „Utah Jazz“ krepšininkus.
Nugalėtojų gretose ryškiausiai spindėjo L.Dončičiaus žvaigždė.
Slovėnijos krepšinio deimantas prie pergalės prisidėjo įmesdamas 33 taškus (7/12 dvit., 3/12 trit., 10/12 baud.). Jis taip pat atkovojo 11 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Labiausiai įsimintiną epizodą krepšininkas sukūrė antrojo kėlinio metu.
Slovėnas perėmė kamuolį, vėliau jį „permetė“ tarp varžovo Kevino Love'o kojų ir išbėgęs į greitą puolimą „pakabino“ žaidimo įrankį Jaxsonui Hayesui.
Pastarajam nebeliko nieko kito – jis užbaigė ataką galingu dėjimu, kurį plojimais palydėjo net varžovų sirgaliai.
Dramatiška kova tęsėsi iki pat rungtynių pabaigos sirenos.
Dviejų taškų deficitą turėjusi „Jazz“ savo rankose laikė kamuolį lemiamoje mačo atakoje. Pergalę galėjo išplėšti Keyonte Greenas, bet jo tolimas metimas skriejo pro šalį.
Antrą kartą šiame sezone ant parketo žengęs „Lakers“ veteranas LeBronas Jamesas šiose rungtynėse įmetė 17 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
„Utah Jazz“: Keyonte George'as 27, Lauri Markkanenas 20, Sviatoslavas Mykhailiukas 12, Jusufas Nurkičius 11.
„Los Angeles Lakers“: Luka Dončičius 33, Austinas Reavesas 22, LeBronas Jamesas 17.
