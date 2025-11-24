Augustas Marčiulionis G lygoje buvo blankus

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose NBA plėtojimosi G lygos rungtynėse krepšininko atstovaujama „Los Angeles Lakers“ dublerių komanda 108:105 (26:30, 28:31, 29:26, 25:18) pranoko „Golden State Warriors“ dublerius, bet A.Marčiulionis buvo blankus.
Lietuvis aikštėje praleido vos penkias minutes, o per jas nepelnė nė taško. Jis taip pat atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Įdomu, kad nors A.Marčiulionis sužaidė tik penkias minutes, jo aikštėje praleista atkarpa komandai sugeneravo minus 12 taškų.
Nugalėtojus į pergalę vedė R.J.Davisas. Jis įmetė 22 taškus.