Buvęs „Wolves“ treneris sureagavo į praeityje M. Brazio pasakytus žodžius: „Tikrai gaila“

A.Magro treniruojami „Vilkai“ praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone net nepateko į pusfinalį – ketvirtfinalio mače 0:2 nusileido Jonavos klubui.
Po paskutinių rungtynių Lietuvoje A.Magro spaudos konferencijoje pareiškė, jog jam tai buvo sunkiausias sezonas gyvenime, dėl už aikštės ribų vykusių dalykų.
„Netekau abiejų tėvų, išsiskyriau... Buvo sunku, bet vis vien visą save atidaviau šiam klubui“, – pavasarį kalbėjo A.Magro.
Visgi praėjus kelioms savaitėms buvęs A.Magro asistentas Mindaugas Brazys naujienų portalui krepsinis.net kalbėjo, kad jo kolega iš Italijos sakė ne tiesą.
„Pasakė: netekau tėvų. Kaip ir nepamelavo, bet tėvas mirė prieš sezoną, o jo mama gyva, jai Alzheimeris, ji ne visada jį atpažįsta. Gerai, su žmona jis išsiskyrė, bet jis jau turėjo kitus santykius, jam skaudžios buvo skyrybos ne su žmona, o su kita drauge. Tai pasakyk iki galo. Šeima – jautri tema, bet jautri, jei iš tiesų taip yra“, – teigė M.Brazys.
Praėjo nemažai laiko, o buvusiam „Wolves“ treneriui A.Magro teko prisiminti šią istoriją.
Kalbėdamas su krepsinis.net žurnaliste Gabriele Miknevičiūte specialistas
„Nesiplėsiu, tik gaila, kad jis šnekėjo apie mano asmeninį gyvenimą. Tas interviu vyko iškart po paskutinio sezono mačo, kalbėjau apie mamą, kuri manęs neatpažįsta, ir nematau didelio skirtumo tarp jos netekties ir netekties tėvo, kurį praradau vasarą. Kaip ir dėl skyrybų – esmė buvo ne tai, kad neturiu žmonos, o negaliu matyti dukros.
Tiesiog manau, kad yra dvi dalys: profesinė ir žmogiškoji. Man asmeniškai rūpi ir žmogiškoji dalis. Yra dalykai, kuriuos sakyti galima, o kurių ne. Galiausiai visi patys turime pasižiūrėti į veidrodžius, ką darau ir aš pats“, – samprotavo A.Magro.
Alessandro MagroMindaugas BrazysWolves
