Didžiausią „Žalgirio“ bėdą įvardijęs T. Masiulis atkirto R. Kurtinaičiui: „Mano mintis yra, kad pailsėtų“

„Tai yra varžovas, kuris nori žaist labai greitą krepšinį. Vieną greičiausių krepšinių žaidžia, daug nori bėgti, – spaudos konferencijoje pirmadienį aiškino „Žalgirio“ vyr. treneris Tomas Masiulis. – Bus didelis iššūkis stabdyti jų greitą puolimą, jų tritaškius, nori kiekvienai progai pasitaikius mesti tritaškiu. Gynyboj turi daug atletiškumo, komanda atletiška, nori žaisti greit ir atletiškai. Mūsų iššūkis bus su tuo susitvarkyti.“
„Žalgiris“ Eurolygoje fiksuoja trijų iš eilės pralaimėjimų seriją – buvo pralaimėtos abi dvikovos dvigubos savaitės metu, buvo patirtas pralaimėjimas ir praėjusią savaitę. Sekmadienį tik po atkaklios kovos buvo iškovota pergalė prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Paklaustas, kokios priežastys lėmė šį kiek sunkesnį periodą, T. Masiulis pirštu bedė į vieną aspektą.
„Nesakyčiau, kad labai sunkiai išvargta, – apie pergalę Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) teigė treneris. – Taip, kiekviena pergalė yra svarbi. Žaidėm su gerom komandom išvykoj, tikrai nesužaidėm savo rungtynių. Iš trijų dvi turėjom kabintis, gaila tų rungtynių. Atidavėm patys savo blogais sprendimais, bloga gynyba. Didžiausia bėda mūsų gynyba buvo tose trijose rungtynėse, nes praleidom virš 95 taškų.“
Šeštadienį nacionalinės vyrų rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis įvardijo, kad šiuo metu laukia „Žalgirio“ sprendimo dėl trijų žaidėjų: Ąžuolo Tubelio, Igno Brazdeikio ir Deivido Sirvydžio. Pasak R. Kurtinaičio, jis labai norėtų sulaukti Ą. Tubelio, kadangi jaučia trūkumą sunkiojo krašto pozicijoje.
Sprendimo tikimasi sulaukti po rungtynių su Vitorijos „Baskonia“.
„Visų pirma, turim sulaukt rytoj rungtynių ir tada priimsim sprendimus. Yra žaidėjai, kuriems norim ir poilsio, nes krūvį nežmonišką gauna. Sulaukim rytoj rungtynių ir tada žiūrėsim. Turi būt sveiki visų pirma visi“, – aiškino T. Masiulis.
Paklaustas, ar vienu pagrindinių faktorių priimant sprendimą bus antradienio Eurolygos rungtynėse žaidėjų patirtas krūvis, „Žalgirio“ strategas teigė, kad jo pagrindinė mintis yra duoti žaidėjams poilsio.
„Visų pirma, kad nebūtų traumų – didžiausias iššūkis, nes matom, kad su kiekvienom rungtynėm, kiekvienoj komandoj vis kas nors atsitinka. Tas neramina. Didžiausias klausimas, aišku, dėl Ąžuolo. Tikrai gerai žaidžia dabar, bet žaidžia daug. Mes norim jam irgi duot poilsio. Mano mintis yra, kad jis pailsėtų, nes jis turi nežmonišką krūvį – vasarą visą žaidė ir dabar“, – aiškino T. Masiulis.
„Kiti žaidėjai gali, kur mažiau žaidžia pas mus. Tikrai visada pasiruošę padėti rinktinę, bet, mano manymu, rinktinėj supranta žmonės šituos dalykus.“
Rungtynėse su „Baskonia“ „Žalgiriui“ padėti negalės traumą rungtynėse su Madrido „Real“ patyręs Arnas Butkevičius. Tikimasi, kad jis į rikiuotę grįš kitą savaitę.
„Viskas tvarkoj, tikimės, kad po šito lango jau bus“, – sakė T. Masiulis.
