Griaustinis Europos krepšinyje – E. Messina atsistatydina iš „Olimpia“ trenerio pareigų

Apie tai žinią pirmasis paskelbė italų naujienų milžinas „Sportando“.
Legendinis 66-erių krepšinio specialistas Italijos klubui vadovavo nuo 2019-ųjų.
Kol kas nėra tikslinama, kokias pareigas „Olimpia“ komandoje turėtų užimti krepšinio profesoriumi vadinamas strategas (jis taip pat užima pareigas ir„Olimpia“ vadovybėje). Vis dėlto jau greitai ėmė aiškėti jo įpėdinis.
Skelbiama, kad Milano komandos vairą turėtų perimti Giuseppe Poeta, kuris iki šiol dirbo E.Messinos asistentu.
Šiemet Eurolygoje „Olimpia“ klubas per 12 sužaistų rungtynių iškovojo 6 pergales.
E.Messina yra laikomas vienu geriausių ir labiausiai tituluotų krepšinio trenerių Europoje.
Jis keturis kartus tapo Eurolygos čempionu (du kartus su Bolonijos „Virtus“ ir du kartus su Maskvos CSKA).
Bus pildoma...