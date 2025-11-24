Griaustinis Europos krepšinyje – E. Messina atsistatydina iš „Olimpia“ trenerio pareigų

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Griaustinis Europos krepšinyje – E. Messina atsistatydina iš „Olimpia“ trenerio pareigų

2025 m. lapkričio 24 d. 21:00
Lrytas.lt
Europos krepšinį sudrebino didžiulis žemės drebėjimas – Italijos žiniasklaida trimituoja, kad legendinis treneris Ettore Messina priėmė sprendimą atsistatydinti iš Milano „Olimpia“ trenerio pareigų.
Apie tai žinią pirmasis paskelbė italų naujienų milžinas „Sportando“.
Legendinis 66-erių krepšinio specialistas Italijos klubui vadovavo nuo 2019-ųjų.
Kol kas nėra tikslinama, kokias pareigas „Olimpia“ komandoje turėtų užimti krepšinio profesoriumi vadinamas strategas (jis taip pat užima pareigas ir„Olimpia“ vadovybėje). Vis dėlto jau greitai ėmė aiškėti jo įpėdinis.
Skelbiama, kad Milano komandos vairą turėtų perimti Giuseppe Poeta, kuris iki šiol dirbo E.Messinos asistentu.
Šiemet Eurolygoje „Olimpia“ klubas per 12 sužaistų rungtynių iškovojo 6 pergales.
E.Messina yra laikomas vienu geriausių ir labiausiai tituluotų krepšinio trenerių Europoje.
Jis keturis kartus tapo Eurolygos čempionu (du kartus su Bolonijos „Virtus“ ir du kartus su Maskvos CSKA).
Bus pildoma...
