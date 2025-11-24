SportasKrepšinis

Į Eurolygą? Puikiai žaidęs M. Blaževičius Turkijoje patiesė „Anadolu Efes“ klubą

2025 m. lapkričio 24 d. 06:42
Lrytas.lt
Solidžiai šiame sezone rungtyniaujantis Marekas Blaževičius surengė dar vieną sėkmingą asmeninį pasirodymą, o jo atstovaujama Bursos „Tofas“ (5/4) ant menčių paguldė Eurolygos klubą.
Sekmadienį vykusiose Turkijos krepšinio čempionato rungtynėse lietuvio ekipa savo aikštėje 86:79 (22:22, 25:25, 12:13, 27:19) pranoko Stambulo „Anadolu Efes“ (6/3). krepšininkus.
M.Blaževičius buvo vienas iš pagrindinių vedlių į šią pergalę.
Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas per 28 aikštėje praleistas minutes įmetė 12 taškų (5/9 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir surinko net 21 naudingumo balą.
Pagal naudingumo balus už M.Blaževičių geresnį pasirodymą užfiksavo praeityje Kauno „Žalgirio“ marškinėlius vilkėjęs Alexas Perezas. Jis surinko 25 naudingumo balus (18 taškų, 10 rez. perdavimų).
Po šios pergalės „Tofas“ su penkiomis pergalėmis Turkijos krepšinio čempionate žengia šešta.
Marekas BlaževičiusBursos TofasTurkijos vyrų krepšinio lyga
