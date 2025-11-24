M. Rubštavičius – apie debiutą, Ą. Tubelį ir palyginimus su D. Sirvydžiu

23-ejų gynėjas lygoje yra tikras senbuvis. Jis čempionate debiutavo dar 2018–2019 m. sezone, kuomet būdamas 16-os jau išbėgo ant parketo su Panevėžio „Lietkabelio“ marškinėliais pergalingame mače prieš Vilniaus „Rytą“. Tiesa, žalgirietis tą vakarą atsimena tik per miglą, o apie žaidimą dabartiniame klube nė negalėjo pasvajoti.
„Tada dar ne – buvau labai jaunas, sunku prisiminti tą debiutą. Prisimenu, kad išsigandęs išėjau į aikštelę, dariau viską, kad komandai padėčiau, nepridaryčiau klaidų“, – savo debiutą gimtojo miesto komandoje prisiminė panevėžietis, pridūręs, jog kitą dieną į mokyklą ėjo būdamas euforijoje.
Šiemet jo komandos draugu Kauno klube tapo Ąžuolas Tubelis. 2002-ųjų kartos žaidėjai klubiniame krepšinyje ilgą laiką atstovavo amžinų varžovų stovykloms, tačiau tai jų nepavertė priešais. Priešingai – vasaros su Lietuvos rinktinės marškinėliais suvienijo iki tol varžovais buvusius šalies talentus.
„Su Ąžuolu kovojame vienas prieš kitą jau nuo Moksleivių krepšinio lygos. Niekada nebūdavome priešai. Vasaromis būdavome kartu jaunimo rinktinėse. Tikrai yra geras draugas ir kartu kovosime už „Žalgirį“, – teigė M. Rubštavičius.