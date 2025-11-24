N. Williamsas-Gossas prieš dvikovą su „Baskonia“: „Esame geriausia savo versija, kai žaidžiame fiziškai“

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

N. Williamsas-Gossas prieš dvikovą su „Baskonia“: „Esame geriausia savo versija, kai žaidžiame fiziškai“

2025 m. lapkričio 24 d. 17:19
Jau šį antradienį Eurolygos kovos sugrįš į „Žalgirio“ areną, kurioje Kauno „Žalgirio“ krepšininkai mes iššūkį Vitorijos „Baskonia“ ekipai. Prieš laukiantį susitikimą savo mintimis apie dvikovą pasidalijo Nigelas Williamsas-Gossas.
„Žiūrėjome daug video, tad tikrai yra taktinių akcentų, kuriuos privalome išpildyti. Taip pat labai svarbi bus ir mūsų energija – esame geriausia savo versija, kai žaidžiame energingai, fiziškai. Jei išpildysime šiuos dalykus, turėsime neblogą šansą atsistatyti“, – kalbėjo gynėjas.
N.Williamsas-Gossas džiaugėsi ir puikiu Sylvaino Francisco žaidimu praėjusiose Eurolygos rungtynėse bei išskyrė būsimų varžovų stiprybes.
„Svarbu, kad tvarkingai grįžtume į gynybą ir neleistume jiems įsibėgėti. Puolime taip pat turime išlaikyti ritmą, būti fiziški, judinti kamuolį – taip žaisdami esama gera komanda“, – kalbėjo žalgirietis.
Vos 3 Eurolygos komandos išmeta daugiau tolimų metimų nei Vitorijos klubas, tačiau N.Williamsas-Gossas minėjo, kad „Žalgiriui“ šiame sezone pavyksta stabdyti šį varžovų ginklą.
„Manau, kad šiemet komanda su tuo tvarkosi ir mes neleidžiame varžovams išmesti daug tritaškių. Nes ir paskutiniame mače su „Real“ oponentai išsimetė tik 9 tolimus metimus. Tad, kaip ir minėjau, jei laikysimės trenerių paruošto rungtynių plano, tikrai galime iškovoti pergalę“, – gynybos svarbą akcentavo gynėjas.
Žalgirietis taip pat paminėjo ir fanų pridedamą energiją.
„Visos komandos namuose žaidžia šiek tiek geriau, tačiau mūsų sirgalių atsinešama energija mums suteikia didžiulį impulsą. Tikiuosi, kad jie ir vėl sukurs neįtikėtiną atmosferą, o mes aikštelėje tikrai kausimės dėl savo fanų“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.
Kauno „Žalgirio“ ir Vitorijos „Baskonia“ dvikova prasidės antradienį 20.00 val, o jų eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.
Nigelis Williamsas-GossasKauno ŽalgirisVitorijos Baskonia
