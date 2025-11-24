SportasKrepšinis

Pristatytas „Ryto“ biudžetas: patirtas nuostolis, bet planuojamos pajamos smarkiai kyla Biudžetas augo daugiau nei milijonu

2025 m. lapkričio 24 d. 14:09
Pirmadienio popietę „Twinsbet“ arenoje Vilniaus „Rytas“ surengė spaudos konferenciją, kurioje atskleidė 2025–26 m. sezono biudžetą ir tikslus.
Praėjusį sezoną komanda patyrė 122 tūkstančių eurų nuostolį. Buvo planuota 5,869 milijono pajamų, tačiau buvo sugeneruota šiek tiek mažiau – 5,776 milijono.
Planuojamas naujojo sezono biudžetas – 6,834 milijono eurų, o išlaidos – 6,629 milijono, siekiant uždirbtį 205 tūkstančių eurų pelną.
Didžiąją pajamų kilimo dalį sudaro komercinių pajamų kilimas: jos didėja nuo 2,443 milijono iki 3,302 milijono eurų.
Šiek tiek daugiau bus išleista ir žaidėjų algoms. Jei praėjusį sezoną tam buvo numatyta 2,952 milijono eurų, šiemet – jau 3,211 milijono.
Tai – jau trečius metus iš eilės augantis biudžetas.
