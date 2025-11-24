Praėjusį sezoną komanda patyrė 122 tūkstančių eurų nuostolį. Buvo planuota 5,869 milijono pajamų, tačiau buvo sugeneruota šiek tiek mažiau – 5,776 milijono.
Planuojamas naujojo sezono biudžetas – 6,834 milijono eurų, o išlaidos – 6,629 milijono, siekiant uždirbtį 205 tūkstančių eurų pelną.
Didžiąją pajamų kilimo dalį sudaro komercinių pajamų kilimas: jos didėja nuo 2,443 milijono iki 3,302 milijono eurų.
Šiek tiek daugiau bus išleista ir žaidėjų algoms. Jei praėjusį sezoną tam buvo numatyta 2,952 milijono eurų, šiemet – jau 3,211 milijono.
Tai – jau trečius metus iš eilės augantis biudžetas.
Vilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)FIBA Čempionų lyga
