T. Sedekerskis atskleidė, kaip „Baskonia“ stabdys S. Francisco

Baskų startas nėra pats sėkmingiausias. 4 pergales po 12 rungtynių turintis Vitorijos klubas užima vos 17-ąją vietą Eurolygoje.
„Daug pasikeitimų komandoje, daug jaunų žaidėjų, – prasto starto priežastis vardino T.Sedekerskis. – Esame viena jauniausių komandų Eurolygoje, naujas ir treneris. Reikia laiko apsiprasti, įsižaisti ir pažinti vienas kitą geriau.“
Tuo tarpu Lietuvos čempionai su 7 laimėjimais užima 5-ąją poziciją.
„Gerai žaidžia, geras sezono startas. Labai gerai subalansuota komanda. Išskirčiau discipliną, nes matosi, jog kiekvienas žaidėjas turi savo vaidmenį“, – Lietuvos čempionus gyrė T.Sedekerskis.
Įspūdingai šį sezoną „Žalgirio“ gretose žaidžia Sylvaians Francisco.
Prancūzas Eurolygoje po 16,4 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 7 rezultatyvius perdavimus ir 20,2 naudingumo balo.
„Baskonia“ komandos kapitonas atskleidė, kaip planuoja stabdyti „Žalgirio“ lyderį.
„Turime savo gynybą. Tokiems žaidėjams reikia didelio dėmesio ir vieno žaidėjo neužtenka. Turi dirbti visa komanda. Tikimės, kad tai pasiteisins ir suveiks“, – dėstė T.Sedekerskis.
Pats T.Sedekerskis šį sezoną fiksuoja 8,4 taško, 5 atkovotų kamuolių, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.
Lietuvis teigia, kad po žaidimo vasarą Lietuvos rinktinėje iki dabar nėra geriausios fizinės formos.
„Nenoriu labai lįsti į detales. Sveikata ir forma po vasaros nėra optimali, bet dabar turėsime laisvo laiko, bus FIBA langas ir tą laiką norisi išnaudoti maksimaliai ir išsilaižyti visas traumas“, – kalbėjo puolėjas.
Antradienį susitiks dviejų skirtingų ideologijų komandos. „Žalgiris“ mėgsta lėtesnį žaidimo tempą su atakomis iki „tikro“ metimo, o „Baskonia“ propaguoja greitas atakas ir metimus tik atsiradus tam progai. Į tai dėmesį atkreipė ir krepšininkas.
„Bus daug faktorių. Žaisime „Žalgirio“ arenoje, labai gera atmosfera. Kaip kalbėjome, „Žalgiris“ žaidžia gerą, disciplinuotą krepšinį. Mes esame visiškai kitokia komanda, norime greitai bėgti, agresyviai išnaudoti progas greitame puolime. Tikėkimės, kad pataikysime savo metimus. O krepšinyje viskas prasideda nuo gynybos, tą labiausiai ir akcentuojame“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
Rungtynių eigą antradienį nuo 20 val. sekite Lrytas portale.
Tadas SedekerskisVitorijos BaskoniaKauno Žalgiris
