T. Sedekerskis atskleidė, kaip „Baskonia“ stabdys S. Francisco

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

T. Sedekerskis atskleidė, kaip „Baskonia“ stabdys S. Francisco

2025 m. lapkričio 24 d. 20:30
Lrytas.lt
Tadas Sedekerskis su Vitorijos „Baskonia“ antradienį Kaune sieks įveikti vietos „Žalgirį“, o lietuvis įvardijo, kaip ruošiasi stabdyti varžovų lyderius.
Daugiau nuotraukų (6)
Baskų startas nėra pats sėkmingiausias. 4 pergales po 12 rungtynių turintis Vitorijos klubas užima vos 17-ąją vietą Eurolygoje.
„Daug pasikeitimų komandoje, daug jaunų žaidėjų, – prasto starto priežastis vardino T.Sedekerskis. – Esame viena jauniausių komandų Eurolygoje, naujas ir treneris. Reikia laiko apsiprasti, įsižaisti ir pažinti vienas kitą geriau.“
Tuo tarpu Lietuvos čempionai su 7 laimėjimais užima 5-ąją poziciją.
„Gerai žaidžia, geras sezono startas. Labai gerai subalansuota komanda. Išskirčiau discipliną, nes matosi, jog kiekvienas žaidėjas turi savo vaidmenį“, – Lietuvos čempionus gyrė T.Sedekerskis.
Įspūdingai šį sezoną „Žalgirio“ gretose žaidžia Sylvaians Francisco.
Prancūzas Eurolygoje po 16,4 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 7 rezultatyvius perdavimus ir 20,2 naudingumo balo.
„Baskonia“ komandos kapitonas atskleidė, kaip planuoja stabdyti „Žalgirio“ lyderį.
„Turime savo gynybą. Tokiems žaidėjams reikia didelio dėmesio ir vieno žaidėjo neužtenka. Turi dirbti visa komanda. Tikimės, kad tai pasiteisins ir suveiks“, – dėstė T.Sedekerskis.
Pats T.Sedekerskis šį sezoną fiksuoja 8,4 taško, 5 atkovotų kamuolių, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo statistiką.
Lietuvis teigia, kad po žaidimo vasarą Lietuvos rinktinėje iki dabar nėra geriausios fizinės formos.
„Nenoriu labai lįsti į detales. Sveikata ir forma po vasaros nėra optimali, bet dabar turėsime laisvo laiko, bus FIBA langas ir tą laiką norisi išnaudoti maksimaliai ir išsilaižyti visas traumas“, – kalbėjo puolėjas.
Antradienį susitiks dviejų skirtingų ideologijų komandos. „Žalgiris“ mėgsta lėtesnį žaidimo tempą su atakomis iki „tikro“ metimo, o „Baskonia“ propaguoja greitas atakas ir metimus tik atsiradus tam progai. Į tai dėmesį atkreipė ir krepšininkas.
„Bus daug faktorių. Žaisime „Žalgirio“ arenoje, labai gera atmosfera. Kaip kalbėjome, „Žalgiris“ žaidžia gerą, disciplinuotą krepšinį. Mes esame visiškai kitokia komanda, norime greitai bėgti, agresyviai išnaudoti progas greitame puolime. Tikėkimės, kad pataikysime savo metimus. O krepšinyje viskas prasideda nuo gynybos, tą labiausiai ir akcentuojame“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
Rungtynių eigą antradienį nuo 20 val. sekite Lrytas portale.
Tadas SedekerskisVitorijos BaskoniaKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.