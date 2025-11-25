Atlyginimo iš „Wolves“ tebelaukiantis M. Blaževičius paaiškino, kodėl nesiruošia keltis į Eurolygą

Vilniaus „Wolves“ komandą palikęs vilnietis nuo pirmųjų rungtynių tapo Bursos ekipos lyderiu.
Turkijos lygoje M.Blaževičius renka po 15,6 taško, 6,1 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 19,6 naudingumo balo.
Čempionų lygoje lietuvio vidurkiai siekia 17 taškų, 6,8 atkovoto kamuolio ir 14,3 naudingumo balo.
„Tai vasaros, praleistos su rinktine, rezultatas, – savo puikią sportinę formą aiškino krepšininkas. – Dabar kažkiek paprasčiau žaisti krepšinį po Europos čempionato. Visas krepšinis, atrodo, sulėtėjęs, dėl ko aikštelėje viskas gaunasi paprasčiau, lengviau, ateina geresni sprendimai. Manau, viskas susideda į vieną.“
Prie Lietuvos rinktinės prisijungęs aukštaūgis neslepia, jog po tokio starto sulaukė susidomėjimo ir iš Eurolygos komandų, kurios desperatiškai ieško pastiprinimo priekinėje linijoje.
„Dėmesio yra, bet aš turiu kontraktą su „Tofaš“ klubu ir viskas. Nelabai, ką galiu pakomentuoti apie šią situaciją“, – sakė Blaževičius.
Visgi krepšininkas atskleidė, jog turi garantuotą sutartį su Turkios klubu, kurioje nėra galimybės persikelti į Eurolygos komandą, kas reiškia, jog jo išvykimas iš Bursos klubo mažai tikėtinas.
– Griežta Rimo Kurtinaičio mokykla padeda klubiniame sezone?
– Tikrai taip. Kaip ir sakiau, fizinė, emocinė būklė. Visa tai padėjo sezone. Nesinori nurašyti ir to, kad patekau į gerą ir sau tinkamą situaciją. Treneris gerai mane išnaudoja, turiu gerus komandos draugus aplinkui. Nesinori visko skirti rinktinei, bet visi aspektai susideda į gerą rezultatą.
– Ką manote apie britus ir italus bei kaip keisis rinktinės veidas?
– Didžiosios Britanijos komandos veidas greičiausiai nesikeis, tačiau italų sudėtis bus šiek tiek kitokia, nes jie turi krepšininkų iš Eurolygos, kurie negali atvykti. Šiandien pradedame darbus ir viskas bus aišku.
– Ką „Tofaš“ gali pasiekti šiame sezone?
– Nenoriu nieko prikalbėti, nes esame gan jauna komanda. Turime tik kelis žaidėjus virš 30-ies metų. Mums reikia įgauti ramybės aikštelėje. Žaidžiame šiek tiek nestabilų krepšinį: kartais pralaimime prieš tuos, kur turime laimėti, bet laimime prieš „Anadolu Efes“ ar „Fenerbahce“. Tačiau su geru darbu ir treneriu, kurį turime galime pasiekti gerus rezultatus tiek Čempionų lygoje, tiek Turkijos lygoje.
– Ar Turkijos lygos mėnesio MVP titulas yra saldžiausias asmeninis apdovanojimas?
– Manau, kad patekimas į Lietuvos vyrų rinktinę yra saldžiausias.
– Ar „Wolves“ jau sumokėjo atlyginimą iki galo?
– Vis dar laukiu mokėjimų. Bendravau su Donatu Zavacku, buvo pasakyta, kad reikia palaukti.
Marekas BlaževičiusBursos TofasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
