Buvusiai komandai – J. Valančiūno antausis: produktyviai žaidęs lietuvis prisidėjo prie pergalės

2025 m. lapkričio 25 d. 07:17
Jonui Valančiūnui – saldus pergalės skonis. Lietuvio atstovaujama „Denver Nuggets“ (13/4) ekipa tampa sunkiai sustabdoma jėga, o šį kartą ją pajuto „Memphis Grizzlies“ (6/12) krepšininkai.
Naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose rungtynėse „Nuggets“ svečiuose įveikė priešininku 125:115 (27:23, 35:31, 31:31, 32:30).
Į akistatą prieš savo buvusią komandą stojęs J.Valančiūnas pasižymėjo įmesdamas 6 taškus (3/6 dvit.) ir atkovodamas 6 kamuolius. Aikštėje lietuvis praleido 14 minučių.
„Memphis Grizzlies“ klube uteniškis žaidė 2019–2021 metų sezonais.
Nugalėtojų gretose labiausiai spindėjo Jamalas Murray žvaigždė. Gynėjas pelnė 29 taškus, o prie jų pridėjo 8 atkovotus kamuolius.
Ryškiausia „Nuggets“ žvaigždė Nikola Jokičius užfiksavo jau dešimtąjį šio sezono trigubą dviženklį.
Serbijos krepšinio perlas šiame mače įmetė 17 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.
„Memphis Grizzlies“: Jockas Landale 26, Jaylenas Wellsas 22, Camas Spenceris 18.
„Denver Nuggets“: Jamalas Murray 29, Peytonas Watsonas 27, Cameronas Johnsonas 18.
