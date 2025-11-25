Kritines „Žalgirio“ gynėjo klaidas Madride prisiminęs Lekšas nori revanšo prieš „Baskonia“

Eterio pradžioje vedėjai šnekučiavosi apie artėjantį kovinio sporto organizacijos UTMA renginį ir Dominyko Dirksčio (HIM) perspektyvas jame.
Duetas spinduliavo optimizmu dėl to, kad kovinio sporto renginių lygis mūsų šalyje kyla. Lekšas džiūgavo: „Kovos nebėra apie nieką.“
Paulius Vaitiekūnas kolegai antrino ir išsidavė, jog itin laukia kovotojų akistatų per spaudos konferenciją.
Po lengvos įžangos vedėjai stačia galva nėrė prie krepšinio. Pirmuoju diskusijos objektu tapo po traumos į „Žalgirio“ rikiuotę grįžęs brangiausias klubo žaidėjas – Nigel Williams – Goss. Vienas iš svarbiausių žaidėjų dvikovoje prieš Panevėžio „Lietkabelį“ ant parketo praleido nepilnas 11 minučių. Per jas 191 cm ūgio gynėjas nepelnė nė taško.
„Neatrodė per geriausiai“, – prisvilusį amerikiečio sugrįžimą reziumavo Lekšas. Anot komentatoriaus, artimiausi Kauno komandos oponentai Eurolygoje yra palankesni ne Goss‘ui, o dar labiau atsiskleidusiam Sylvain‘ui Francisco. Iš prancūzo Lekšas toliau tikisi įspūdingos statistikos.
Toliau reziumuodami praėjusią „Žalgirio“ savaitę, „Eurolygos turo“ vedėjai daug kalbėjo apie skaudų pralaimėjimą prieš „Real“ klubą Madride. Dueto nuomone, būta daugybė nepalankių kuriozinių situacijų, tačiau akis jiems labiausiai badė nedisciplinuota kauniečių gynyba.
Po to, kai P. Vaitiekūnas užsiminė, jog „gynybos nelabai buvo tose rungtynėse“, Lekšas savo eterio kolegą iš karto ėmė pildyti, kad blogiausia gali būti ateityje.
Ekspertą labiau neramina ne praleisti taškai, bet Arno Butkevičiaus ir Dovydo Giedraičio traumos prieš artėjančias rungtynes su Vitorijos „Baskonia“. Komentatorius atvirauja, kad ir prieš baskus gynybos pajėgumų stygius gali kišti koją.
Diskusija prasiplėtė, kai vedėjai prisiminė kontraversišką teisėjų sprendimą nubausti „Žalgirio“ gynėją Maodo Lo pražanga puolime ir dviem techninėmis nuobaudomis paskutinės atakos metu.
„Lietuvoje iš kosmoso girdėjosi aidai keiksmų. <...> Visi teisėjai sako, kad labai prastas švilpukas.“ – apie apmaudžią rungtynių pabaigą kalbėjo Paulius Vaitiekūnas ir iš karto užkūrė diskusiją.
Lekšas drąsiai paprieštaravo, kad jam teko girdėti ir kitokių nuomonių: „Aš dar transliacijos metu sakiau, ne koks švilpukas, o ką daro Maodo Lo“, – kritiką žaidėjo adresu dėstė jis, – „Aš esu toje pusėje, kad tai yra normalus švilpukas.“
„Žalgirio“ rungtynes komentuojantis Lekšas savo retoriką grindė tuo, kad M. Lo judesys neatrodė natūraliai. Lekšas įsitikinęs – patyręs vokietis turėjo suprasti, jog žaidžia ne bet kur, o Madride. Anot jo, teisėjai tokio lygio komandai namuose vis tiek jaus pagarbą.
Nors tinklalaidėje visada netrūksta dėmesio Eurolygos batalijoms, šįsyk Paulius bei Jonas nepamiršo ir artėjančio FIBA rinktinių lango.
Jau šios savaitės gale Lietuvos vyrų rinktinė kovos su Didžiąja Britanija bei Italija. Lekšas netramdė juoko, kai pasakojo, ką išgirdo dalyvaudamas rinktinės sudėtį pristatančioje spaudos konferencijoje Garliavoje.
„Kurtis (Rimas Kurtinaitis) pusės dalykų net nežino, kokie žaidėjai yra kviečiami, – apie tragikomišką pasiruošimo stoką kalbėjo jis, – tas mūsų Lietuvos krepšinis, visa asociacija yra labai stipriai nusipiginus.“
Pasijuokę ir reziumavę lietuvių šansus prieš tikrai aukšto lygio oponentus bei pasidžiaugę trenerio R. Kurtinaičio atvirumu, „Eurolygos turo“ vedėjai pokalbį grąžino prie Eurolygos reikalų.
Titulą ginantys čempionai, Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo „Fenerbahče“, pirmieji pateko po padidinamuoju stiklu. Paulius Vaitiekūnas jau ne pirmą savaitę neslepia skeptiškumo lietuvio treniruojamos komandos atžvilgiu, bet pripažino, kad Turkijos ekipos žaidimas gerėja.
„Įsibėgėja, bet akivaizdžiai vis tiek reikalingas papildymas, <...> centro pozicija – man ten kiauras rėtis...“, – vaizdingai apie aukštaūgių trūkumą kalbėjo visuomenininkas.
Jam atliepė ir Jonas Lekšas, primindamas, kiek daug puolime talentingų aukštaūgių Šaras turėjo savo treniruojamose „Žalgirio“ ir „Barcelona“ komandose.
„Jau pernai jis sugebėjo laimėti Eurolygą be tikro vidurio puolėjo, kuris darytų skirtumą puolime. Klausimas, ar antrus metus paeiliui galima tą pakartoti?“
Po dvejonių dėl „Fenerbahče“, atėjo ir vienvaldžio Eurolygos lyderio, Tel Avivo „Hapoel“, eilė. Praėjus 12 turų, turtingieji debiutantai žygiuoja pirmoje vietoje su 9 pergalėmis bei, kaip pabrėžė P. Vaitiekūnas – tai pasiekė rinkdami 92 taškų vidurkį.
J. Lekšas nesiryžo per smarkiai liaupsinti Izraelio komandos.
„Tik trys pralaimėjimai skiria juos nuo 12-os vietos“, – itin konkurencingą situaciją Eurolygoje apžvelgė jis.
Negana to, papildomo skeptiškumo dėl „Hapoel“ klubo J. Lekšui prideda ir tai, kad tebėra neaišku, kada Izraelio klubai grįš Eurolygos namų rungtynes žaisti savo šalyje.
Skeptiškumą pavyko kiek nustumti į šalį, kai eteryje atėjo laikas aptarti artėjančias Kauno „Žalgirio“ rungtynes. Į Kauną atvyksta banguojanti, bet labai didelį puolimo talentą turinti Vitorijos „Baskonia“ (17 vt. Eurolygoje) su Tadu Sedekerskiu priešakyje.
„Jeigu taip rimtai kalbant, bijau šito mačo.“ – apie grėsmingą baskų iššūkį kalbėjo Lekšas.
Klausytojams ir kolegai priminęs, kad artėja daug „Žalgirio“ rungtynių namuose su tikrai įveikiamais oponentais, krepšinio žinovas iškėlė žaliai baltiems iššūkį – iš ateinančių 5 susitikimų „Žalgirio“ arenoje, pasak jo, reikia laimėti bent 3.
Jei tai nenutiks, paties komentatoriaus žodžiais: „Būtų didžiulis liūdesys Kaune.“
Artimiausias oponentas – „Baskonia“, kaip pastebėjo P. Vaitiekūnas, pastaruoju metu yra „be veido“. Įvardinęs atletiškumą kaip vieną didžiausių baskų pliusų, visuomenininkas džiaugėsi, kad svarbūs varžovų žaidėjai yra traumuoti.
„Bus nelengva stabdyti tą uraganą, – prie analizės trumpam grįžo Lekšas, – tik laimėjimas, kad jų priekinė linija praktiškai neegzistuoja, tad nepridarys labai daug nemalonumų.“
Vienas kitam pritarę, kad varžovas pavojingas, „Eurolygos turo“ vedėjai perėjo prie prognozių. Šią savaitę išgirdome vieningą ekspertų nuomonę – abu vedėjai tikisi žaliai baltų pergalės prieš rimtus svečius iš Ispanijos.
Daugiau nei valandą trunkančioje antradienio tinklalaidėje dar sužinosite, ką šiuo metu veikia buvęs „Žalgirio“ žaidėjas Brady Manek, kokių dovanų Kalėdoms norėtų Jonas Lekšas ir su kokiu Eurolygos klubu Paulius Vaitiekūnas labiausiai norėtų pabūti visą savaitę. Tikriems krepšinio fanams šios laidos tikrai nesinorės praleisti!