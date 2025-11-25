Neparankus varžovas Kaune: „Žalgiris“ siekia svarbios pergalės prieš „Baskonia“

Eurolyga 2025
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
BC Dubai
BC Dubai
48
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
56
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Neparankus varžovas Kaune: „Žalgiris“ siekia svarbios pergalės prieš „Baskonia“

2025 m. lapkričio 25 d. 19:03
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ klubas antradienį bando savo pergalių kraitį padidinti aštuntuoju laimėjimu Eurolygoje. Lietuvos čempionas namie kovoja su turnyrinės lentelės apačioje esančia Tado Sedekerskio vedama Vitorijos „Baskonia“. Tačiau baskai ir toliau išlieka neparankūs varžovai, nes kauniečiai per 32 mačus tik 14 kartų palaužė ispanus.
Daugiau nuotraukų (5)
Kauniečiai praėjusiame ture nusileido po dramatiškos kovos Madrido „Real“ ekipai ir turi 7 laimėjimus bei užima su kitomis keturiomis ekipomis 5–9 vietas.
Su ispanais negali žaisti kojos skausmus patyręs Nigelas Williamsas-Gossas, blogai pasijutęs Dustinas Sleva, pėdos traumą turintis Arnas Butkevičius ir vis dar šlaunies traumą patyręs gynėjas Dovydas Giedraitis.
Tragiškai – šešiais pralaimėjmais iš eilės – Eurolygos sezoną pradėjęs „Baskonia“ klubas pastaruoju metu rodo atsigavimo požymius ir turi 4 laimėjimus. Praėjusiame ture baskai namie nušlavė nuo savo kelio Miuncheno „Bayern“ 95:73.
Per pastarąsias penkias dvikovas kainiečiai Vitorijos klubą įveikė tris kartus ir dukart pripažino varžovo pranašumą.
Tiesa, praėjusiame sezone žalgiriečiams abu kartus nepavyko nurungti „Baskonia“ krepšininkų – nusileista 65:66 ir 70:83.
Per visą Eurolygos istoriją baskai taip pat turi geresnį santykį – laimėjo 18 kartų ir 14 kartų pralaimėjo.
Didžiausią nesėkmę žalgiriečiai buvo patyrę 2020-siais, kai Vitorija sudaužė lietuvius net 100:69. Tuo tarpu „Žalgiris“ gali prisiminti ir pergalę 2012-siais, kai namie nepaliko jokių šansų ispanams 82:45.
Kauno ŽalgirisTomas MasiulisTadas Sedekerskis
