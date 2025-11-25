Neparankus varžovas Kaune: „Žalgiris“ siekia svarbios pergalės prieš „Baskonia“

Kauniečiai praėjusiame ture nusileido po dramatiškos kovos Madrido „Real“ ekipai ir turi 7 laimėjimus bei užima su kitomis keturiomis ekipomis 5–9 vietas.
Su ispanais negali žaisti kojos skausmus patyręs Nigelas Williamsas-Gossas, blogai pasijutęs Dustinas Sleva, pėdos traumą turintis Arnas Butkevičius ir vis dar šlaunies traumą patyręs gynėjas Dovydas Giedraitis.
Tragiškai – šešiais pralaimėjmais iš eilės – Eurolygos sezoną pradėjęs „Baskonia“ klubas pastaruoju metu rodo atsigavimo požymius ir turi 4 laimėjimus. Praėjusiame ture baskai namie nušlavė nuo savo kelio Miuncheno „Bayern“ 95:73.
Per pastarąsias penkias dvikovas kainiečiai Vitorijos klubą įveikė tris kartus ir dukart pripažino varžovo pranašumą.
Tiesa, praėjusiame sezone žalgiriečiams abu kartus nepavyko nurungti „Baskonia“ krepšininkų – nusileista 65:66 ir 70:83.
Per visą Eurolygos istoriją baskai taip pat turi geresnį santykį – laimėjo 18 kartų ir 14 kartų pralaimėjo.
Didžiausią nesėkmę žalgiriečiai buvo patyrę 2020-siais, kai Vitorija sudaužė lietuvius net 100:69. Tuo tarpu „Žalgiris“ gali prisiminti ir pergalę 2012-siais, kai namie nepaliko jokių šansų ispanams 82:45.
