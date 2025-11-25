Pavyzdys žalgiriečiams? T. Šengelija per mažiau nei parą žais dvejas rungtynes ir padės Sakartvelui

Maža to, kartvelas į aikštę žengs praėjus mažiau nei parai po trečiadienį vyksiančių Eurolygos rungtynių.
Trečiadienio vakarą „Barcelona“ namuose priims Vilerbano ASVEL krepšininkus.
Po šio mačo T.Šengelija trumpam sugrįš į savo apartamentus ir paryčiais išvyks į Barselonos oro uostą, iš kurio lėktuvu pakils į Sakrtvelo sostinę Tbilisį.
Net 4500 km atstumą įveiksiantis puolėjas gimtinę turėtų pasiekti apie 15 val. 30 min. vietos laiku.
Nusileidęs oro uoste T.Šengelija skubės į komandos susirinkimą ir pajudės arenos link, o 21 val. vietos laiku stos į kovą su Ukrainos krepšininkais.
34-erių „Barcelona“ puolėjas šiemet vidutiniškai per dvikovą Eurolygoje įmeta po 12,9 tašku.
Sakartvelas kovoja A atrankos grupėje, kurioje taip pat varžysis Ukraina, Danija ir Ispanija.