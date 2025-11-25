R. Kurtinaitis nusivylė į rinktinę neatvykstančiais žaidėjais: atsiprašinėjimai man netinka

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antradienį susirinko „Aerotorria“ arenoje, kur pradėjo pasiruošimą ateinančiai atrankai į pasaulio čempionatą.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pirmose rungtynėse susirems su Didžiosios Britanijos ir Italijos nacionalinėmis komandomis.
Tiesa, į pirmąją treniruotę susirinko tik 10 žaidėjų, kadangi dar laukiama Kauno „Žalgirio“ žaidėjų, kurie antradienį vakare žais Eurolygos rungtynes. Visgi ir vieno žalgiriečio prisijungimas dar nėra garantuotas.
„Šiai dienai turime 10 žmonių, bet žada prisijungti ir Mantas Rubštavičius po šiandienos rungtynių ir dar tikimės gauti Ąžuolą Tubelį, – kalbėjo rinktinės treneris R.Kurtinaitis. – Dar kalbėsime, dabar nesinori trukdyti. Jeigu jo nebus, žaisime su 11 žaidėjų. Tikriausiai kai stebite žvaigždžių komandas pastebite, kad naudoja 10 žmonių rotacijas. Mes turime pakankamai žmonių nepriklausomai nuo to, bus Ąžuolas ar ne.“
Tai, jog „Žalgirio“ žaidėjai vangiai veržiasi į rinktinę per atrankos langus jau nebėra staigmena, bet šįkart nacionalinėje komandoje nėra nemažai ir užsienyje rungtyniaujančių žaidėjų.
Tuo tarpu Sakartvelo rinktinės ir „Barcelona“ žvaigždė Tornikė Šengelija yra pasiruošęs per dvi dienas sužaisti tiek Eurolygoje, tiek atrankoje į Europos čempionatą, nepaisant to, jog jam jau 34-eri.
R.Kurtinaitis stebisi, kaip atmestinai dalis krepšininkų žiūri į rinktinę.
„Ne kartą minėjau – aš manau tai yra garbė ir duoklė tėvynei. Atsiprašinėjimai, kad skauda, pavargęs ar panašiai man netinka. Galbūt esu senesnių pažiūrų. Tai matėme iš Dirko Nowitzkio, kuris pats susimokėdavo 300 tūkst. draudimo pinigų.
Man, kaip buvusiam žaidėjui nesuprantama, kaip galima nenorėti žaisti už rinktinę. Aš turiu savo planą, kažkokių papildomų prašymų nebus. Jeigu žaidėjas nenori, tai toks ir bus rezultatas. Manau susitvarkysime“, – teigė strategas.
– Kiek palengvina procesą tai, kad dalis krepšininkų žaidė čempionate?
– Nelabai kažką prigalvosime per tas dvi dienas, tai norime pasilikti tą bagažą kokį turėjome, tik įvesime naujus žaidėjus. O šiaip išlaikysime tokį patį žaidimą, koks buvo čempionate. Reikės išreikalauti kokybės.
– Ar britai turės tą pačią sudėtį, kaip Europos čempionate?
– Nežinome, kol kas jie įsitraukė 15 žaidėjų į sąrašą, jiems ir ruošiamės. Tikimės, kad bus tie patys žaidėjai.
– Pavojingas varžovas, jeigu žais ta pačia sudėtimi?
– Gal mes ne visada teisingai žiūrime į tokias komandas. Jie labai pavojingi. Pamename ir Europos čempionate, kad nebuvo lengva. Gal tuomet nebuvo mūsų pačios geriausios rungtynės, pataikėme 2 iš 19 tritaškių. Bet laimėjome kovą dėl atšokusių kamuolių ir nors šventėme pergalę 20 taškų persvara, buvo gera kova. Nemanau, kad dabar bus kitaip. Žaidžiame išvykoje.
– Kuris lietuvių žaidėjas palieka didžiausią įspūdį sezono starte? Galėjote tikėtis Mareko Blaževičiaus ar Arno Veličkos tokio starto?
– Jie dirbo sąžiningai vasarą. Mano nuopelno gal nėra tiek daug. Man užtenka savo nuopelnų, svetimų pasisavinti nesinori. Jie dirbo sąžiningai, tą daro ir klube, ir dėl to tie rezultatai geri. Gal rinktinė davė paspirtį. Ypatingai M.Blaževičiaus rezultatai tenkina, A.Velička irgi žaidžia gerai. Džiugu matyti, kai pro tavo rankas praėję žaidėjai žaidžia gerai.
– Ar jie pasirengę Eurolygos lygiui?
– Bus matyt. Sprendžiant, kaip kai kurie klubai su garsesnėms pavardėm negali pažaisti, tai Eurolygoje yra daug problemų, bet reikia pabandyti, kad žinotų, ar gali.
– Kas turėtų šioje rinktinėje daryti skirtumą?
– A.Gudaitis džiugina gal pusmetį, tai su juo darysime, ką darėme su Jonu Valančiūnu, nieko daug neišgalvosi čia. Arnas Velička ir Kristupas Žemaitis gerai organizuoja žaidimą du prieš du. Manau būsime stiprūs kaip komanda. Gerai dalinamės kamuoliu, jei pamenate, buvome pirmi Europos čempionate kovoje dėl atšokusių kamuolių,
– Gytis Radzevičius vienintelis lengvas kraštas. Kas bus jo pagalbininkas? Martynas Paliukėnas?
– M.Paliukėną planuoju pasileisti kaip šuniuką, gaudyti įžaidėjus. Stebint situaciją, galimai G.Radzevičių iš viso stumsime į sunkiojo krašto poziciją. Lengvojo krašto pozicijoje bandysime Lauryną Beliauską, Mantą Rubštavičių galima statyti į šią poziciją.
Rimas Kurtinaitis
