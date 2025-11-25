Rungtynėse su „Baskonia“ – pilnutėlė arena ir atributikos naujovės

Eurolyga 2025
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Rungtynėse su „Baskonia“ – pilnutėlė arena ir atributikos naujovės

2025 m. lapkričio 25 d. 16:15
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai po daugiau nei dviejų savaičių grįžta rungtyniauti į „Žalgirio“ areną, kurios tribūnos bus pilnutėlės per Eurolygos tryliktojo turo dvikovą su Vitorijos „Baskonia“ komanda.
Tai jau 26-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.
Minint Lietuvos kariuomenės dieną, arenos pirmajame aukšte bus įrengta speciali ekspozicija, o sirgalius pasitiks Karinių oro pajėgų orkestras.
Taip pat nuo 19 val. „Žalgiris Insider“ zonoje (pirmajame arenos aukšte) vyks pokalbis su krepšinio komentatoriais Ryčiu Kazlausku ir Augustu Šuliausku.
Dar viena naujovė lankytojų lauks „Žalgirio“ arenos prieigose. Prie pagrindinio įėjimo pirmą kartą bus galima išvysti mobiliame „Žalgiris Shop“ autobusiuke įsikūrusią atributikos parduotuvę. Šalia įprastos atributikos prekybos čia bus galima įsigyti ir naujo dizaino „Žalgirio“ šalikų, kuriuose integruota NFC technologija leis patikrinti jų autentiškumą.
Rungtynės su „Baskonia“ bus vos antrosios namų arenoje per lapkritį, tačiau gruodžio mėnesį sirgaliai galės pasilepinti keturiais Eurolygos mačais ir vienu LKL susitikimu.
Gruodžio 4 d. laukia susitikimas su Tel Avivo „Maccabi“, gruodžio 7 d. – dvikova su „Gargždais“, gruodžio 17 d. – akistata su Stambulo „Anadolu Efes“, o į gruodžio 19 d. ir 23 d. rungtynes su Belgrado „Partizan“ ir Atėnų „Panathinaikos“ jau beveik neliko bilietų.
Kauno ŽalgirisVitorijos BaskoniaEurolyga

