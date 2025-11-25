S. Francisco apie „Žalgirio“ fanų gestą: „Šiurpuliukai kūnu bėgiojo“

Praėjusią savaitę Madride S. Francisco su „Real“ surinko net 37 naudingumo balus. Antradienį Kaune gynėjas rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 32 naudingumo balus.
Pirmojoje rungtynių pusėje „Žalgiris“ strigo, perlaužti rungtynių kontrolės nepavyko ir trečiajame kėlinyje. Vis dėlto viskas pasikeitė lemiamame ketvirtyje, kurį kauniečiai laimėjo net 28:13.
„Jaučiu, kad jeigu nustatytume tokį toną išvykos rungtynėse, laimėtume daug rungtynių, ypač jei daug įmetančią komandai leidžiame pelnyti mažiau nei 70 taškų, – rungtynes aiškino S. Francisco. – Tai padarėme trečiajame ir ypatingai ketvirtajame kėlinyje, kai supratome, ką turime daryti. Sėkmė gynyboje persikėlė į puolimą.“
„Kai komanda yra už mus fiziškesnė ir atletiškesnė, mes kartais nusileidžiame ir bandome atsakyti tuo pačiu, kai jau būna per vėlu, tada gauname pražangas. Bandėme atlikti dalykus pirmojoje pusėje, tačiau mums nesigavo. Turėjome suprasti, ką turime daryti gynyboje ir kokius derinius žaisti puolime“, – žymiai sėkmingesnę antrąją rungtynių pusę komentavo gynėjas.
Ketvirtajame kėlinyje iš pirmųjų 17 komandos taškų S. Francisco arba taškais, arba rezultatyviais perdavimais buvo atsakingas už 15 iš jų.
Spalio mėnesio Eurolygos MVP tapęs krepšininkas teigė, kad jausmas taip žaisti – puikus.
„Jaučiausi gerai, labai gerai. Ypač ketvirtajame kėlinyje ateina tokie momentai, kur reikia suprasti, ką reikia daryti, ką atakuoti ir kaip galiu įtraukti komandos draugus. Kai jie pataiko, atsigauna žiūrovai, tada ir mūsų gynyba pagerėja, pasikeičia rungtynių ritmas. Jie tada nebegalėjo nieko padaryti“, – sakė jis.
S. Francisco jau dvejas rungtynes iš eilės atlieka po 11 rezultatyvių perdavimų. Tai – jo karjeros Eurolygoje rekordas.
„Būčiau galėjęs turėti dar daugiau, ačiū, vyrai“, – po rungtynių juokėsi S. Francisco.
„Kitos komandos, būna, tiek susikoncentruoja į mane, kad pamiršta kitus. Žinau, kokius derinius parinkti, kad surasčiau komandos draugus ir visada būtume agresyvūs, – savo pasiekimą aiškino žaidėjas. – Vis dar turime dirbti ties daug dalykų. Kiekvienos rungtynės vienodos, bet viskas jose skirtinga. Man svarbu atverti savo žaidimą ir daryti dalykus, kai juos reikia daryti.“
Dvigubas dublis, puikus žaidimas ir pergalė. Kai S. Francisco ketvirtojo kėlinio gale buvo pakeistas, visa arena pradėjo skanduoti „MVP! MVP!“
Skanduotė tęsėsi netgi tada, kai ataką jau rezgė 'Baskonia“.
Paprašytas apibūdinti savo jausmus girdint tokią fanų meilę, S. Francisco buvo atviras.
„Geras jausmas, šiurpuliukai kūnu bėgiojo, – su plačia šypsna sakė „Žalgirio“ lyderis. – Niekada nemaniau, kad taip nutiks. Apie tai svajodavau. To supratimas ir išgyvenimas kaskart duoda šiurpuliukus. Džiaugiuosi, kad laimime, bet svarbiausia yra tobulėti ir toliau laimėti. Po tokios pergalės jausmas labai geras.“
Šiose rungtynėse kauniečiai turėjo ir vėl verstis be Nigelio Williamso-Gosso, kuris treniruotės metu patyrė smulkią traumą.
Šiuo metu komandai negali padėti ir Dovis Giedraitis bei Arnas Butkevičius.
„Praeitais metais buvo dar blogiau“, – žaidimą be N. Williamso-Gosso komentavo S. Francisco.
„Galiausiai išbėgus į aikštelę man nesvarbu, bet jo labai trūksta. Kartais aikštelėje reikia dviejų gynėjų. Mes tai darėme keletoje rungtynių. Nigelis – didelė komandos dalis. Taip pat turime Dovį, kuris dar negali žaisti. Turėti juos abu kartu bus dar kitaip. Kol kas viskas gerai.“
Tuo pat metu gynėjas nekantrauja sulaukti momento, kai visi šiuo metu negalintys žaisti krepšininkai sugrįš į rikiuotę.
„Potencialas – siaubą varantis, bet galiausiai tiesiog turime tobulėti ir laimėti kuo daugiau rungtynių. Dabar turėsime nemažai jų namuose. Čia galime laimėti daug, bet išvykoje sunkiausia. Tos trys rungtynės mums buvo skaudžios, bet didžiuojuosi vaikinais, nes jie išliko susikoncentravę ir norėjo laimėti. Kai visi bus sveiki, bus baisu“, – šypsojosi krepšininkas.