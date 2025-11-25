Savo vaidmens „Baskonia“ ekipoje nesuprantantis T. Sedekerskis dėl traumos ruošiasi pailsėti nuo krepšinio

T.Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ antradienį Kaune 67:82 nusileido vietos „Žalgiriui“.
Tadui šios rungtynės buvo neįprastos. Ir ne dėl to, jog žaidė prieš savo šalies komandą.
Iki šių rungtynių lietuvis Eurolygoje nerungtyniavo mažiau nei 20 minučių, tačiau prieš „Žalgirį“ krepšininkas aikštėje praleido vos 9 minutes ir 6 sekundes. Lrytas pasiteiravus, kodėl buvo praleista tiek mažai laiko aikštėje, T.Sedekerskis atsakymo neturėjo.
„Geras klausimas. Neįsivaizduoju“, – teigė lietuvis.
Pasiklausus, ar nėra sveikatos problemų, T.Sedekerskis atvertė kortas ant stalo – krepšininkas dar neišsigydė čiurnos traumos patirtos Europos čempionate.
„Sveikatos problemų yra dar nuo vasaros žaidimo rinktinėje. Mano kojos čiurną jau tris mėnesius yra labai blogos stadijos. Atidaviau duoklę šaliai, aukojausi žaisdamas už rinktinę, tuo didžiuojuosi, bet sezono metu tai stipriai kiša koja.
Niekaip nepavyksta to išgydyti ir man asmeniškai tai yra labai sunkus sezonas, nes nuolatos leidžiami vaistai ir manau po šių rungtynių pradėsiu reabilitacijos procesą, nes yra iš tiesų sunku“, – pareiškė T.Sedekerskis.
„Baskonia“ kapitonas taip pat paatviravo, jog šios rungtynes jam įrodė, kad jo vaidmuo komandoje yra neaiškus.
„Sunku pasakyti apie savo vaidmenį. Geras klausimas, kurio ir pats savęs dažnai klausiu. Šitos rungtynės dar kartą parodė, kad nėra ji niekam aiški – nei treneriui, nei man. Kartais atrodo, kad pats savęs negaliu atrasti ir nežinau, ką tiksliai turiu duoti“, – nuoširdžiai atsakė krepšininkas.
T.Sedekerskis taip pat teigia nežinantis, kada sugrįš į rikiuotę.
„Neįsivaizduoju [kada grįšiu], dėl to ir yra tas klaustukas. Tiesiog tai yra neišgydyta, labai užsisenėjusi trauma. Kaip matote, tvarkaraščiai nerealūs, neturėjau kada pasiilsėti ir tiesiog negalima viso sezono metu būti tokios būklės ir leistis vaistus. Man dar 27 metai, norisi išsigydyti ir būti sveikam, kad nebūtų jokių problemų“, – teigė T.Sedekerskis.
– Kas nepavyko rungtynėse, kad kontroliavę didžiąją rungtynių dalį
– Tragiška antra rungtynių pusė. Jie pataikė tikrai daug sunkių metimų, atrodo kantriai gindavomės, bet jie arba atkovodavo kamuolį, arba pataikydavo per rankas, o gale buvo toks jausmas, kad pasidavėme. Sylvainas Francisco nesunkiai veržėsi, ką stipriai akcentavome. Komanda antroje pusėje neparodė charakterio.
– Ar dėl susikeitimo gynybos labai strigote?
– Ir pirmoje pusėje jei labai keitėsi. Pirmoje pusėje disciplinuotai puolėme, rasdavome taikinius, darėme tai, ką ir buvome pasiruošę. Bet antroje pusėje tai dingo, prasidėjo lipimas į medį.
– Pradėjote mesti daugiau tritaškių šį sezoną.
– Su tuo dirbu kasmet, jis vis gerėja, tad kodėl jų nemetus daugiau?
– Kaip atrodė dvikova su Ąžuolu Tubeliu? Atrodė pridėjęs nuo vasaros?
– Nežinau, jau kelis metus jis super atrodė. Galėjo ir anksčiau pradėti žaisti Eurolygoje. Atrodo, jog niekada nepavargsta, o dabar pradėjo ir tritaškį pataikyti... Jeigu tas tritaškis būtų buvęs prieš graikus, gal būtume su medaliais grįžę. Smagu, kad auga dar toks žaidėjas. Manau, kad greitai iššoks ir iš Eurolygos.
