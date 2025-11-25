Skirtingo svorio ekipų kaktomuša Eurolygoje: „Panathinaikos“ prieš „Partizan“

Abi ekipos prieš šį mačą buvo skirtingose turnyro lentelės vietose. Ergino Atamano klubas su 8 laimėjimais pretendavo į lyderius, o Željko Obradovičiaus kariauna su vos 4 laimėjimais buvo tik 18-oje pozicijoje.
Praėjusiame ture graikai sudaužė „Dubai“ krepšininkus 103:82 ir turi trijų pergalių iš eilės seriją, o „Partizan“ neatsilaikė prieš Eurolygos čempioną Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“ 87:99. Serbai turi dviejų nesėkmių seriją.
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanErginas Atamanas
