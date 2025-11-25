Skirtingo svorio ekipų kaktomuša Eurolygoje: „Panathinaikos“ prieš „Partizan“

Eurolyga 2025
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
58
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
50
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Valencia“
„Valencia“
41
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
37
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Skirtingo svorio ekipų kaktomuša Eurolygoje: „Panathinaikos“ prieš „Partizan“

2025 m. lapkričio 25 d. 21:03
Lrytas.lt
Antradienį Eurolygos 13-ojo turo mače Atėnuose žaidžia vietos „Panathinaikos“ su Mariumi Grigoniu ir Belgrado „Partizan“.
Abi ekipos prieš šį mačą buvo skirtingose turnyro lentelės vietose. Ergino Atamano klubas su 8 laimėjimais pretendavo į lyderius, o Željko Obradovičiaus kariauna su vos 4 laimėjimais buvo tik 18-oje pozicijoje.
Praėjusiame ture graikai sudaužė „Dubai“ krepšininkus 103:82 ir turi trijų pergalių iš eilės seriją, o „Partizan“ neatsilaikė prieš Eurolygos čempioną Šarūno Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“ 87:99. Serbai turi dviejų nesėkmių seriją.
Željko ObradovičiusBelgrado PartizanErginas Atamanas
