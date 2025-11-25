SportasKrepšinis

Skrajojo nuo pirmųjų minučių – M. Buzelis suspindo įspūdingu dėjimu

2025 m. lapkričio 25 d. 06:55
Lrytas.lt
Matas Buzelis ir jo atstovaujama „Chicago Bulls“ (9/8) ekipa įsivėlė į taškų lenktynes, kurios nieko gero neatnešė. Naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose rungtynėse „Bulls“ svečiuose turėjo pripažinti „New Orleans Pelicans“ (3/15) krepšininkų pranašumą.
„Bulls“ pralaimėjo rungtynes 130:143 (30:37, 28:37, 35:34, 37:35). Maža to, „Pelicans“ su šia pergale nutraukė net devynių iš eilės pralaimėjimų seriją.
M.Buzelis šiame mače suspindo galingu dėjimu – dar pirmajame kėlinyje jis pakilo į orą ir įspūdingai „sugrūdo“ kamuolį iš viršaus.
Viso lietuvis akistatą užbaigė su 10 taškų (2/3 dvit., 2/5 trit.), 4 atkovotais kamuoliais ir dviem blokuotais metimais.
Antroje mačo dalyje M.Buzelis buvo užtildytas – jis nebepelnė nė taško.
Nugalėtojus į pergalę vedė 20 taškų (5/8 dvit., 3/8 trit., 1/4 baud.) įmetęs ir 13 kamuolių atkovojęs Saddiqas Bey.
„New Orleans Pelicans“: Zionas Williamsonas 29, Trey Murphy ir Saddiqas Bey po 20, Jose Alvarado 16.
„Chicago Bulls“: Ayo Dosunmu 28, Coby White'as 24, Joshas Giddey 21, Jalenas Smithas 13.
