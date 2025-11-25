T. Masiuliui fantastiško S. Francisco neužtenka: „Norime priklausyti ne tik nuo jo vieno“

Kauniečiai ketvirtadienį namuose 82:67 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Tiesa, rungtynės buvo kur kas sunkesnės, nei rodo rezultatas. Dar ketvirtojo kėlinio pradžioje baskai pirmavo 57:54, tačiau tuomet svečių puolimas sustojo vietoje ir kauniečiai nurūko į priekį nepavejamai.
„Pirmos 25 minutės iš mūsų pusės nebuvo geros, ypatingai gynyboje. Atidavėme daug pigių taškų. Tačiau paskutinės 15 minučių mes žaidėme puikiai gynyboje ir dėl to šventėme pergalę“, – rungtynes pakomentavo T.Masiulis.
Žalgiriečiams pergalę nukalė įspūdingą formą demonstruojantis Sylvainas Francisco.
Prancūzas pelnė 23 taškus (5/9 dvit., 3/5 trit., 4/7 baud.), atkovojo ir pavogė po 3 kamuolius, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 32 naudingumo balus.
„Skaičiai šneka patys už save. Visi ji giria. Smagu, jog jis taip atsiskleidžia ir jis tikrai jaučiasi komandos lyderis. Dabar pradėjo geriau jausti ir kitus žaidėjus. Tikrai smagu“, – gynėją gyrė T.Masiulis.
Visgi treneris nerimauja, jog šiuo metu per daug viskas priklauso nuo vieno žaidėjo.
„Žinoma [neramu], – teigė strategas. – Bet iš kitos pusės, dabar neturime žaidėjų, kurie jam padėtų. Maodo Lo padeda, tai gal nėra kaip pernai. Nežinau, negaliu šnekėti, kaip buvo pernai, o pačiam tai pirmi metai kaip vyriausiajam treneriui. Bet tikrai galvoji, kad jeigu jis iškristų, ką mes darytume? Visos komandos nori jį dengti, bet jis vis tiek mus veda į priekį. Tikrai norime priklausyti ne tik nuo jo vieno.“
– Ką pakeitėte gynyboje antroje pusėje, kad „Baskonia“ tik 25 taškus įmetė?
– Nieko nekeičiau, tik bandžiau prisibelsti prie žaidėjų, kad nežaidžiame kietai ir nedarome to, ką darėme pirmas 7–8 rungtynes. Nepadarėme baudų, leidome versti taškus, 1 kamuolį iš 17 puolime atsikovojome. Tai apie kokį norą laimėti čia kalbame?
– Komandą kankina traumos. Ateina langas, tarsi ir galima panirti į žaidėjų rinką. Ar norėtumėte tai daryti?
– Kol kas apie tai nešnekėjome ir to nedarome. Bet šiaip tai klausimas daugiau vadovybei. Vėliau žiūrėsime kokia Nigelio Williamso-Gosso situacija ir tada galvosime.
– Žadėjote po šių rungtynių spręsti dėl Ąžuolo Tubelio išleidimo į rinktinę. Ar turite atsakymą?
– Man nesuprantama, kad su federacija bendraujame per žurnalistus. Prieš dvi savaites su Rimu Kurtinaičiu šnekėjome vienaip, dabar girdžiu šiek tiek kitaip. Reikia nustoti kalbėti. Ryt Ąžuolas pasiskambins treneriui ir viską išsiaiškins, kad nebūtų nereikalingų antraščių. Manau turime kitaip turime dalykus spręsti. Per daug šito konflikto ieškojimo.
– Su šiandienos rungtynėmis iki Kalėdų „Žalgirio“ laukia 5 mačai namuose prieš komandas, kurios yra panašaus pajėgumo, kaip „Žalgiris“. Pabrėžiate, kokia tai yra svarbi atkarpa?
– Aš komandai nebrėžiu, nes aš noriu, kad kiekviena ataka buvo kaip finalas. Žurnalistai gal turi skaičiuoti, daryti prognozes, bet mes turime į kiekvienas rugntynes žiūrėti kaip į lemiamas. Mes turime žiūrėti į savo žaidimą bei eiti į priekį.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisVitorijos Baskonia
Rodyti daugiau žymių