Trenerio postą palikęs E. Messina nusprendė atsiverti: kreipėsi jautriais žodžiais

Nuo 2019-ųjų komandai vadovavęs legendinis krepšinio specialistas priėmė sprendimą palikti užimamas trenerio pareigas, o tokį sprendimą jis motyvavo kitą dieną viešame laiške pasirodžiusiomis priežastimis.
Keturiskart Eurolygos čempionas pridūrė, kad pastaruoju metu save jis buvo matantis kaip klubo susiskaldymo priežastimi.
„Prašau atleisti, kad tenka kreiptis ne spaudos konferencijoje ar interviu, o šiuo laišku. Noriu tai padaryti ramiai ir konstruktyviai.
Nuo pat treniruočių stovyklos pradžios jaučiau didžiulį džiaugsmą, kai eidavau į sporto salę su visa komanda, personalu ir darbuotojais, kuriems esu labai dėkingas. Tad galite paklausti, kodėl priimu sprendimą palikti trenerio postą (o ne klubą)?
Priežastis labai paprasta – supratau, kad esu (ne tik dabar) tapęs susiskaldymo ir blaškymosi šaltiniu. Net ir gerai atliekant savo darbą, kiekviena situacija virsdavo proga rengti savotišką referendumą „už arba „prieš“ mane.
Nusprendžiau pašalinti šią situaciją, kuri buvo žalinga tiek man, tiek ir klubui. Pašalinę tai, tikiuosi, geriausiai įvykdysiu atsakomybę, kurią man nuo pirmos dienos suteikė Giorgio Armani ir komanda.
Šie metai buvo ypač sunkūs atmosferos prasme. Kartais ne dvejodavau, ar lipti paskutiniais laiptais, kad patekčiau į aikštę. Mano sprendimas turi vieną tikslą – paskatinti vienybę ir sudaryti sąlygas visiems susitelkti į komandą.
Išlieku didžiausiu komandos sirgaliumi, lieku klube, kad galėčiau prisidėti prie naujų iššūkių už aikštės ribų. Labia džiaugiuosi ir esu motyvuotas dirbti toliau su mūsų prezidentu Leo Dell'Orco.
Tikiu, kad treneris Giuseppe Poeta toliau dirbs su tokiu pat atsidavimu ir kompetencija, kaip visada. Štabo nariai žino, kad esu pasirengęs padėti visuo, kuo galiu būti naudingas. Esu tikras, kad jie puikiai ves mūsų „Olimpia“ klubą į priekį – dabar komandai reikia ramybės ir vienybės“, – rašė E.Messina.