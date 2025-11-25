Trenerio postą palikęs E. Messina nusprendė atsiverti: kreipėsi jautriais žodžiais

Eurolyga 2025
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

Trenerio postą palikęs E. Messina nusprendė atsiverti: kreipėsi jautriais žodžiais

2025 m. lapkričio 25 d. 09:51
Lrytas.lt
Pirmadienį Europos krepšinio bendruomenę sudrebino žinia apie Milano „Olimpia“ trenerio Ettore Messinos atsistatydinimą.
Daugiau nuotraukų (5)
Nuo 2019-ųjų komandai vadovavęs legendinis krepšinio specialistas priėmė sprendimą palikti užimamas trenerio pareigas, o tokį sprendimą jis motyvavo kitą dieną viešame laiške pasirodžiusiomis priežastimis.
Keturiskart Eurolygos čempionas pridūrė, kad pastaruoju metu save jis buvo matantis kaip klubo susiskaldymo priežastimi.
„Prašau atleisti, kad tenka kreiptis ne spaudos konferencijoje ar interviu, o šiuo laišku. Noriu tai padaryti ramiai ir konstruktyviai.
Nuo pat treniruočių stovyklos pradžios jaučiau didžiulį džiaugsmą, kai eidavau į sporto salę su visa komanda, personalu ir darbuotojais, kuriems esu labai dėkingas. Tad galite paklausti, kodėl priimu sprendimą palikti trenerio postą (o ne klubą)?
Priežastis labai paprasta – supratau, kad esu (ne tik dabar) tapęs susiskaldymo ir blaškymosi šaltiniu. Net ir gerai atliekant savo darbą, kiekviena situacija virsdavo proga rengti savotišką referendumą „už arba „prieš“ mane.
Nusprendžiau pašalinti šią situaciją, kuri buvo žalinga tiek man, tiek ir klubui. Pašalinę tai, tikiuosi, geriausiai įvykdysiu atsakomybę, kurią man nuo pirmos dienos suteikė Giorgio Armani ir komanda.
Šie metai buvo ypač sunkūs atmosferos prasme. Kartais ne dvejodavau, ar lipti paskutiniais laiptais, kad patekčiau į aikštę. Mano sprendimas turi vieną tikslą – paskatinti vienybę ir sudaryti sąlygas visiems susitelkti į komandą.
Išlieku didžiausiu komandos sirgaliumi, lieku klube, kad galėčiau prisidėti prie naujų iššūkių už aikštės ribų. Labia džiaugiuosi ir esu motyvuotas dirbti toliau su mūsų prezidentu Leo Dell'Orco.
Tikiu, kad treneris Giuseppe Poeta toliau dirbs su tokiu pat atsidavimu ir kompetencija, kaip visada. Štabo nariai žino, kad esu pasirengęs padėti visuo, kuo galiu būti naudingas. Esu tikras, kad jie puikiai ves mūsų „Olimpia“ klubą į priekį – dabar komandai reikia ramybės ir vienybės“, – rašė E.Messina.
Ettore MessinaMilano OlimpiaEurolyga

