Eurolyga 2025
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
„Monaco“
50
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
37
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
38
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Monaco“ namuose testuoja „Anadolu Efes“

2025 m. lapkričio 26 d. 20:33
Tiesiogiai
„Monaco“ (7/5) krepšininkai trečiadienį namuose stoja į Eurolygos dvikovą prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Monegaskai iškovoję 7 pergales užima 8-ąją poziciją.
Turkijos klubas su 5 laimėjimais rikiuojasi 14-tas.
Praėjusiame sezone abi tarpusavio dvikovas laimėjo „Monaco“ klubas.
