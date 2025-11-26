Orai
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Monaco“
50
Stambulo „Anadolu Efes“
43
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
37
Pirėjo „Olympiakos“
38
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 26 d. 20:33
„Monaco“ namuose testuoja „Anadolu Efes“
2025 m. lapkričio 26 d. 20:33
Lrytas.lt
Tiesiogiai
„Monaco“ (7/5) krepšininkai trečiadienį namuose stoja į Eurolygos dvikovą prieš Stambulo „Anadolu Efes“.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Monegaskai iškovoję 7 pergales užima 8-ąją poziciją.
Turkijos klubas su 5 laimėjimais rikiuojasi 14-tas.
Praėjusiame sezone abi tarpusavio dvikovas laimėjo „Monaco“ klubas.
Monaco
Stambulo Anadolu Efes
Eurolyga