Eurolyga 2025
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
48
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
54
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

A. Trinchieri – favoritas tapti naujuoju „Partizan“ treneriu

2025 m. lapkričio 26 d. 18:12
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ vasarą atleistas Andrea Trinchieri gali tapti naujuoju Belgrado „Partizan“ vyriausiuoju treneriu.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie naująją galimą italo stotelę paskelbė „Mozzart Sport“ portalas, kuris pranešė ir apie Željko Obradovičiaus atsistatydinimą.
A.Trinchieri Belgrado klubą jau treniravo 2018–2020 metais.
2023–2025 italas treniravo Kauno „Žalgirio“ ekipą, tačiau po laimėto Lietuvos krepšinio lygos titulo, strategas buvo atleistas iš darbo.
Šį sezoną Kauno ekipa dar turi mokėti numatytą atlyginimą A.Trinchieri, tačiau šiam prisijungus prie „Partizan“ ekipos, „Žalgiriui“ tektų padengti tik atlyginimo skirtumą.
Kauno ŽalgirisAndrea TrinchieriBelgrado Partizan
Rodyti daugiau žymių

