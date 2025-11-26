A. Trinchieri – favoritas tapti naujuoju „Partizan“ treneriu

Apie naująją galimą italo stotelę paskelbė „Mozzart Sport“ portalas, kuris pranešė ir apie Željko Obradovičiaus atsistatydinimą.
A.Trinchieri Belgrado klubą jau treniravo 2018–2020 metais.
2023–2025 italas treniravo Kauno „Žalgirio“ ekipą, tačiau po laimėto Lietuvos krepšinio lygos titulo, strategas buvo atleistas iš darbo.
Šį sezoną Kauno ekipa dar turi mokėti numatytą atlyginimą A.Trinchieri, tačiau šiam prisijungus prie „Partizan“ ekipos, „Žalgiriui“ tektų padengti tik atlyginimo skirtumą.
Kauno ŽalgirisAndrea TrinchieriBelgrado Partizan
