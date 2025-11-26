Orai
Eurolyga 2025
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
„Barcelona“
65
Vilerbano ASVEL
61
Rungtynių statistika
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 26 d. 21:27
Eurolyga: „Barcelona“ – ASVEL
2025 m. lapkričio 26 d. 21:27
Lrytas.lt
Tiesiogiai
Trečiadienį paskutinėje Eurolygos dvikovoje „Barcelona“ (7/5) namuose stoja į kovą prieš Vilerbano ASVEL (3/9).
Rungtynių eigą gyvai sekite
Lrytas
portale.
Katalonų ekipa iškovojusi 7 pergales užima 9-ąją vietą.
ASVEL su 3 laimėjimais rikiuojasi turnyrinės lentelės gale.
Praėjusiame sezone komandos pasidalino po 1 pergalę.
Barcelona
Vilerbano ASVEL
Eurolyga