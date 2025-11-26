Iš R. Kurtinaičio – žinia dėl Ą. Tubelio rinktinėje: sureagavo į žiniasklaidos pranešimus

Antradienį po rungtynių prieš Vitorijos „Baskonia“ Ą.Tubelis teigė, jog su Lietuvos rinktinės strategu kalbės trečiadienį ir tada nuspręs, ką darys.
15min žurnalistas Rokas Pakėnas paskelbė, jog žalgirietis nusprendė neatstovauti rinktinei šiame atrankos lange.
Tačiau Lrytas susiekus su R.Kurtinaičiu, strategas tikino, jog dar tikslaus atsakymo nėra ir tikisi išvysti Ą.Tubelį sekmadienio rungtynėse prieš Italiją.
„Nežinau, ką žiniasklaida rašo, bet mes jo situaciją žinome ir tikimės dar sulaukti Ąžuolo sekmadienio rungtynėse“, – teigė strategas.
Ketvirtadienį lietuviai Didžiojoje Britanijoje susitiks su britais pirmose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse, tačiau kėlionės planus jaukia nuo riedėjimo tako nuslydęs lėktuvas, dėl ko Vilniaus oro uosto veikla sustabdyta iki 22 valandos.
R.Kurtinaitis pasidžiaugė, jog prie komandos prisijungė vienas „Žalgirio“ krepšininkas Mantas Rubštavičius ir teigė, jog nuo pat pradžių planas buvo Ą.Tubelį turėti tik rungtynėse prieš Italiją.
Šį sezoną Eurolygoje Ą.Tubelis renka po 10,8 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 11,7 naudingumo balo.
Rimas Kurtinaitis Kauno Žalgiris Ąžuolas Tubelis
