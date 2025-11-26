Nuo tako nuslydęs lėktuvas sujaukė Lietuvos rinktinės skrydį į Londoną

SportasKrepšinis

2025 m. lapkričio 26 d. 15:43
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ketvirtadienį žais pirmąsias atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą rungtynes, tačiau kelionę teko atidėti.
13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs LOT avialinijų orlaivis, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo kilimo riedėjimo tako.
Dėl šio įvykio teko laikinai uždaryti Vilniaus oro uostą iki 19 val.
Tai sujaukė Rimo Kurtinaičio ir jo kariaunos planus, kurie planavo 16 val. išskristi į Londoną.
Ketvirtadienį 21.30 val. lietuviai žais pirmąsias atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą rungtynes, o jų eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.
