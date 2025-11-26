Nuslydusiame lėktuve buvęs K. Maksvytis: „Atrodė, kad versimės“

13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs LOT avialinijų orlaivis, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo kilimo riedėjimo tako.
„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog ant posūkio, kai jau buvo sulėtėjęs greitis, nuslydome nuo tako. Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet greitai sugrįžome į vietą. Nebuvo super didelio išgąsčio, tik toks lengvas.
Kadangi greitis jau buvo sulėtėjęs, kai slydimas vyko, toks driftingas gavosi. Atrodė, vienas šonas lyg ir pradėjo kilti, žinote, kaip būna, kai sumėto vieną pusę, bet tada greitai grįžome atgal ir supratome, kad nesiversime“, – LRT žurnalistei Indrei Baltrušaitytei kalbėjo K.Maksvytis.
Krepšinio specialistas pasidžiaugęs, jog niekas nenukentėjo pagyrė ir oro uosto darbuotojų operatyvų darbą.
„Gana greitai viskas baigėsi, galvojome, kad užtruksime, bet atvažiavo greitai. Iš lėktuvo iškrapštė tik mus, keleivius, tai ačiū Dievui, kad buvome tik su rankiniu bagažu“, – teigė K.Maksvytis.
Tuo pačiu lėktuvu skrido ir „Fenerbahce“ klubo fizinio rengimo treneriu dirbantis Mantas Valčiukaitis, o vyr. Treneris Šarūnas Jasikevičius su šeima turėjo kitų planų.
Toks nelaimingas nutikimas sujaukė ir Lietuvos krepšinio rinktinės planus, kuri 16 val. turėjo išskristi į Didžiąją Britaniją, o dėl nuslydusio lėktuvo Vilniaus oro uosto veikla sustabdyta iki 19 val.
