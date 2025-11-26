PČ atrankos gidas: kas laukia Lietuvos krepšininkų ir kitų Europos šalių rinktinių

Italija, Didžioji Britanija ir Islandija. Šių šalių rinktinės bus Lietuvos krepšininkų varžovės pasaulio pirmenybių atrankos turnyro pirmajame etape.
Į atrankos turnyro C grupę patekę lietuviai varžybas pradės ketvirtadienį (lapkričio 27 d.) Londone rungtynėmis su britais, o sekmadienį (lapkričio 30 d.) Klaipėdoje susitiks su italais.
Per pirmąjį atrankos langą visos komandos žais po dvejas rungtynes. Su trečiąja varžove Islandijos rinktine Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda pirmą kartą pasimatys kitų metų vasario pabaigoje.
Šios keturios komandos kovos dėl trijų kelialapių į antrąjį atrankos etapą.
Silpniausieji
FIBA Europos padaliniui priklauso 50 narių. Rusija ir Baltarusija yra pašalintos iš visų oficialių varžybų, o dar šešios nacionalinės federacijos nepadavė paraiškos dalyvauti 2027 metų pasaulio pirmenybių atrankos varžybose. Tai – Andora, Gibraltaras, Malta, Moldova, Monakas ir San Marinas.
Iš viso šiame pasaulio pirmenybių atrankos cikle dalyvauja (arba dalyvavo, nes kai kurios jau iškrito) 42 Europos šalių rinktinės.
Silpniausios Europos šalių rinktinės žaidė atrankos turnyro parengtinėje dalyje. Joje varžėsi 18 komandų, o kelialapius į pagrindinę atrankos dalį iškovojo Kroatija, Ukraina, Rumunija, Nyderlandai, Šveicarija, Vengrija, Austrija ir Danija.
Pirmajame parengtinės dalies etape iškrito Airija, Kosovas, Azerbaidžanas, Liuksemburgas, Armėnija ir Albanija, antrajame etape – Slovakija, Šiaurės Makedonija, Bulgarija ir Norvegija.
Sistema
Pagrindinės atrankos dalies varžybos vyks dviem etapais. Pirmajame etape dviem ratais žais 32 komandos, suskirstytos į aštuonias grupes.
Rungtynės vyks per tris atrankos langus: šių metų lapkričio 27-gruodžio 1 dienomis, 2026 metų vasario 26-kovo 1 dienomis ir liepos 2–6 dienomis.
Po tris geriausias pirmojo etapo grupių komandas pateks į antrąjį atrankos etapą, kuriame bus sudarytos keturios naujos grupės. Buvusios A ir B grupių komandos sudarys I grupę, C ir D grupių komandos – J grupę, E ir F grupių komandos – K grupę, G ir H grupių komandos – L grupę. Antrajame atrankos etape bus įskaityti visi pirmojo etapo rungtynių rezultatai.
Po tris geriausias antrojo etapo grupių komandas iškovos kelialapius į pasaulio pirmenybes. Pasaulio pirmenybėse Europai skirtos 12 vietų.
Antrojo atrankos etapo varžybos vyks per tris langus, kurie numatomi 2026 metų rugpjūčio 24-rugsėjo 1 dienomis, 2026 metų lapkričio 23-gruodžio 1 dienomis ir 2027 metų vasario 22-kovo 2 dienomis.
Atrankos turnyro pirmojo etapo grupės:
A grupė: Ispanija, Sakartvelas, Ukraina, Danija.
B grupė: Graikija, Juodkalnija, Rumunija, Portugalija.
C grupė: Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija.
D grupė: Lietuva, Italija, Didžioji Britanija, Islandija.
E grupė: Vokietija, Kroatija, Izraelis, Kipras.
F grupė: Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Austrija.
G grupė: Prancūzija, Suomija, Belgija, Vengrija.
H grupė: Slovėnija, Čekija, Estija, Švedija.
Kiti žemynai
Pasaulio pirmenybių atrankos varžybas šią savaitę taip pat pradeda kitų žemynų komandos. Baigiamajame turnyre, kuris turėtų vykti 2027 metų rugpjūčio 27-rugsėjo 12 dienomis Katare, dalyvaus 32 komandos, o šiuo metu teisę žaisti pasaulio pirmenybėse turi tik šeimininkas Kataras.
Europai pasaulio pirmenybėse skirtos 12 vietų, Azijai ir Okeanijai – 7 (neskaičiuojant Kataro), Amerikai – 7, Afrikai – 5.
Tikslas
Lietuvos rinktinė pirmajame atrankos etape žais su Italijos, Didžiosios Britanijos ir Islandijos komandomis. Į kitą atrankos etapą pateks net trys komandos, todėl pirmoji užduotis nėra sudėtinga. Vis dėlto kiekvienos rungtynės, net su autsaideriais, bus svarbios, nes visi taškai bus įskaityti antrajame atrankos etape.
Antrajame etape trijų geriausių D grupės komandų varžovės bus trys pirmojo etapo C grupės komandos. C grupėje kovos Serbijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Šveicarijos krepšininkai. Aiškūs šios grupės autsaideriai – šveicarai.
Antrojo etapo grupėje komandų tikslas bus patekti tarp trijų geriausiųjų. Jei neįvyks jokių didelių sukrėtimų, antrojo etapo J grupės favoritai bus lietuviai ir serbai, o į trečiąjį kelialapį pretenduos italai, turkai ir galbūt bosniai.
Lietuviai
Žaisti pirmųjų atrankos turnyro rungtynių su Didžiosios Britanijos rinktine išvyko tik vienuolika Lietuvos krepšininkų. Keturi iš jų rudens pradžioje atstovavo šaliai per Europos pirmenybes. Tai – Arnas Velička (pelnydavo 10,6 tšk.), Marekas Blaževičius (7,5 tšk.), Gytis Radzevičius (5,4 tšk.) ir Ignas Sargiūnas (4,4 tšk.).
Tikimasi, kad per antrąsias šią savaitę vyksiančias rungtynes prie rinktinės prisidės Europos pirmenybėse taip pat dalyvavęs Ąžuolas Tubelis (9,9 tšk.).
Šią savaitę į rinktinę atvykę Kristupas Žemaitis ir Mantas Rubštavičius vasarą dirbo rinktinės treniruočių stovykloje, bet į galutinį dvyliktuką nepateko.
Kiti penki į Londoną išskridę krepšininkai – Laurynas Beliauskas, Paulius Danusevičius, Artūras Gudaitis, Gytis Masiulis ir Martynas Paliukėnas – yra žaidę rinktinėje anksčiau.
Dauguma R.Kurtinaičio pakviestų krepšininkų atstovauja Lietuvos klubams. Iš užsienio atvyko tik M.Blaževičius (Bursos „Tofaş“, Turkija), K.Žemaitis („Manisa“, Turkija) ir L.Beliauskas (Sasario „Dinamo“, Italija).
Varžovai
Visos trys komandos, su kuriomis pirmajame etape žais Lietuvos rinktinė, prieš tris mėnesius rungtyniavo Europos pirmenybėse.
Geriausiai pasirodė Italijos krepšininkai. Jie grupės varžybose laimėjo 4 iš 5 rungtynių (pralaimėjo tik graikams), bet aštuntfinalyje nusileido Slovėnijos rinktinei.
Didžiosios Britanijos ir Islandijos komandos į atkrintamąsias varžybas nepateko. Britai pasiekė vieną pergalę prieš Juodkalnijos komandą, o islandai pralaimėjo visas penkerias rungtynes.
Beje, Islandijos komanda trečią kartą dalyvavo Europos pirmenybėse, bet per tris turnyrus dar nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Tuo tarpu Didžiosios Britanijos rinktinė pasiekė pirmąją pergalę nuo 2013 metų.
Lietuvos rinktinė šių metų Europos pirmenybėse užėmė penktąją vietą.
Islandija. Su Islandijos krepšininkais lietuviai per šį atrankos langą nežais.
Jau tryliktus metus islandus treniruojantis kanadietis Craigas Pedersenas subūrė visus pagrindinius krepšininkus, kurie žaidė ir Europos pirmenybėse. Treneris atliko tik tris nežymias permainas, o viena iš jų buvo priverstinė, nes 20-metis Almaras Atlasonas mokosi JAV. Tiesa, jis per žemyno pirmenybes žaidė mažiausiai.
Vienas krepšininkas į Islandijos rinktinę išvyko iš Lietuvos lygos. Tai – „Jonavos“ gynėjas Hilmaras Henningssonas.
Vis dėlto kovojant bent dėl trečiosios vietos ir kelialapio į kitą atrankos etapą Islandijos komandai daug svarbesni kiti žaidėjai. Lyderių našta jau ne pirmus metus teks Martinui Hermannssonui iš Berlyno ALBA, Tryggvi Hlinasonui iš „Bilbao“ bei buvusiam „Šiaulių“ ir Vilniaus „Ryto“ žaidėjui Elvarui Fridrikssonui iš Vloclaveko „Anwil“.
Didžioji Britanija. Pirmoji Lietuvos krepšininkų varžovė Didžiosios Britanijos rinktinė šią savaitę irgi žais beveik ta pačia sudėtimi, kuri rungtyniavo Europos pirmenybėse.
Treneris Marcas Steutelas pakvietė net dešimt Europos pirmenybėse dalyvavusių krepšininkų, tarp kurių – visi komandos lyderiai: buvęs Klaipėdos „Neptūno“ puolėjas Mylesas Hessonas (per Europos pirmenybes jo vidurkis buvo 15 tšk.), Akwasi Yeboah (11,2 tšk.), Luke‘as Nelsonas (9,6 tšk.), Jubrile‘as Belo (7,8 tšk.), Carlas Wheatle‘as (5,4 tšk.) ir labiausiai patyręs šalies krepšininkas Gabe‘as Olaseni, kuris vyko į Europos pirmenybes, bet negalėjo padėti komandai dėl traumos.
Britai tikisi ir solidaus pastiprinimo. Prisidėti prie komandos pažadėjo Europos pirmenybes praleidęs Quinnas Ellisas, kuris sudarė sutartį su Milano „Olimpia“ klubu ir sėkmingai debiutavo Eurolygoje (vid. 8,2 tšk.).
Q.Ellisas – šiuo metu daugiausia pasiekęs britų krepšininkas. Kiti žaidėjai į rinktinę sugužėjo iš įvairių Europos kampelių: nuo Prancūzijos antrosios lygos ir Bulgarijos lygos iki Turkijos ir Italijos lygų. Italijos lygoje, be Q.Elliso, žaidžia C.Wheattle‘as, Turkijos lygoje – G.Olaseni ir A.Yeboah.
Praėjusį sezoną Lietuvos lygoje rungtyniavęs M.Hessonas šiuo metu atstovauja „Mykonos“ klubui iš Graikijos.
Italija. Jei Islandijos ir Didžiosios Britanijos rinktinės nuo Europos pirmenybių beveik nepasikeitė, tai Italijos komanda šią savaitę pristato visiškai naują veidą.
Po Europos pirmenybių pasitraukusį trenerį Gianmarco Pozzecco pakeitė kelerius metus Latvijos rinktinę treniravęs ir šiuo metu jokiame klube nedirbantis Luca Banchi, o jo šią savaitę paskelbtame 17 krepšininkų sąraše yra vos vienas Europos pirmenybėse rungtyniavęs žaidėjas – Gabriele Procida iš Madrido „Real“.
Dauguma krepšininkų, kurie atstovavo Italijai per Europos pirmenybes, žaidžia Eurolygos komandose, o Simone Fontecchio – NBA lygos „Miami Heat“ komandoje.
Nors anksčiau italai kartais suderindavo rinktinės ir Eurolygos interesus, šįkart L.Banchi daugumą pagrindinių rinktinės žaidėjų paliko ramybėje. Vis dėlto du Eurolygos komandų krepšininkai į rinktinę atvyko. Tai – G.Procida iš „Real“ ir Stefano Tonutas iš Milano „Olimpia“. Tačiau šiedu vyrai klubuose žaidžia labai mažai ir net ne visuomet patenka į dvyliktuką.
Dauguma šios versijos Italijos rinktinės žaidėjų yra arba naujokai, arba rinktinėje žaidė vos po kelerias rungtynes. Tarp jų aiškiai išsiskiria tik Amedeo Della Valle, kuris yra žaidęs pasaulio ir Europos pirmenybėse, vilkėjo Milano „Olimpia“ aprangą, bet kelis pastaruosius sezonus atstovauja nelabai stipriai „Brescia“ ekipai.
Treneris L.Banchi nusprendė patikrinti ir kelis visai jaunus krepšininkus. Į rinktinę pakviesti šių metų Europos vaikinų pirmenybėse spindėjęs 20-metis Francesco Ferrari, žaidžiantis Italijos antrosios lygos Čividalės „Eagles“ komandoje, bei 18-mečiai Luigi Sigo ir Diego Garavaglia, kurie įgūdžius gludina užsienio klubuose (L.Sigo – Belgrado „Mega“, D.Garavaglia – Ulmo „ratiopharm“).