Planą dėl rinktinės aiškinęs Ą. Tubelis juokėsi iš vieno epizodo: „Buvo baimės“

Dabar iškart po „Žalgirio“ rungtynių Ą. Tubelio planuose – klausimas dėl žaidimo rinktinėje.
Kaip teigė pats krepšininkas, trečiadienį laukia skambutis nacionalinės ekipos vyr. treneriui Rimui Kurtinaičiui, kurio metu bus aptarta galimybė atstovauti savo šaliai.
Vis dėlto, jeigu ir padės rinktinei, Ą. Tubelis tai greičiausiai darys tik sekmadieniį Klaipėdoje vyksiančiose rungtynėse su Italija.
Antradienio vakaro rungtynės Kaune Ą. Tubeliui buvo banguotos – puolėjas pataikė vos tris dvitaškius iš 12 bandymų, tačiau tikslą pasiekė trys tritaškiai iš keturių.
„Nežinau, gal per daug miegojau, nežinau. Ką aš žinau, atsikėliau, visai jėgų buvo, viskas normaliai“, – savo pramestus iš pažiūros paprastus metimus su šypsena aiškino krepšininkas.
„Buvo gynyboj tų klaidų. Gal tas nelabai geras pasirodymas gynyboj susijungė su blogu puolimu ir prametimais iš po krepšio, ką dažniausiai sumetu. Nepakrito dvitaškiai, tritaškiai pakrito – toks vakaras buvo. Francisco 10 asistų surinko? Tai nebus problemų“, – toliau su šypsena kalbėjo krepšininkas.
Sylvainas Francisco pakartojo savo dar praėjusią savaitę Madride pasiektą asmeninį rezultatyvių perdavimų rekordą Eurolygoje, kai jų išdalina vienuolika. Tą patį skaičių amerikietis pasiekė ir antradienį, tačiau jis galėjo būti ir dar didesnis.
Viename epizode komandos draugui rezultatyvų perdavimą „sugadino“ ir pats Ą. Tubelis, neįkrovęs dėjimo ore.
„Nepatikėjau, kad galiu tokį nuo dviejų kojų su dviem rankom pagaut ir dėt. Net suabėjojau savim, – atviravo krepšininkas. – Kitąkart gal nusileist ant žemės ir užsibaigt.“
Panašią situaciją, kai Ą. Tubelis, atrodo, suabėjojo savo galimybėmis, matėme ir ketvirtajame kėlinyje, kai pabėgęs į greitą puolimą žalgirietis, atrodė, kraus kamuolį iš viršaus, tačiau galiausiai ataka pasibaigė paprastu metimu iš po krepšio.
„Buvo baimės, – apie tai, kad gali vėl sėkmingai neužbaigti atakos, kalbėjo Ąžuolas. – Bėgu ir tada nesitikėjau, kad pasuos, nes tikrai nelėtai nubėgau ir žmogus buvo šalia manęs, bet Cisco pamatė, papasavo, turėjau nuo vieno peties į kitą persisukt ir tikėtis kamuolio. Tai žiūriu – taip gaudai, sunku po to, nežinai, koks atstumas iki krepšio, tai tada viens-du ir su savo grėbliu tuo užsibaigt.“
Antradienį sirgaliai Kaune pamatė dvi skirtingas rungtynių puses. Pirmojoje „Žalgiris“ strigo tiek puolime, tiek ir gynyboje. Antrojoje vaizdas pasikeitė, o ketvirtąjį kėlinį žalgiriečiai laimėjo net 15 taškų skirtumu.
„Nuo gynybos, labai lengvų taškų, – paklaustas apie tai, nuo ko visgi užsikuria komanda, atsakė Ą. Tubelis.
„Mūsų taisyklių nesilaikymas, nueina ant posto, įmeta, subauduojam tada, kai meta, tai įmeta, tai dvi baudos, kai bonuse – nebauduojam. Tas visas buvo pirmoj pusėj. Antroj pusėj gal buvo pora, kai jie greitai išbėgo, bet daugmaž gerai sustovėjom vienas prieš vieną, nes gynėmės, kai viską keičiam vos ne visas rungtynes. Tas mums labai impulsą padarė. Tą patį Cabarrot žinojom, kad ieškos, nes jau atsilikinėjo. Manau, puikiai susitvarkėm su šituo reikalu.“
Komandą į priekį dar kartą vedė S. Francisco, surinkęs 25 taškus, 11 rezultatyvių perdavimų ir 32 naudingumo balus. Ketvirtajame kėlinyje iš pirmųjų 17 komandos pelnytų taškų amerikietis prisidėjo prie penkiolikos.
„Žalgiriui“ ką reiškia, tai nežinau. Mums, komandos draugams, ką reiškia, tai labai daug, tikrai. Jis mums palengvina darbą. Tiek mane asmeniškai, tiek kitus jis suranda, kada reikia. Būna, kada jo laikas jau žaist jau nesvarbu, prieš ką, vienas prieš vieną. Kai užsikuria, jei pakrenta jo metimai, tada nelabai šansų turi chebra“, – įspūdingą komandos draugo žaidimą apibūdino Ą. Tubelis.
