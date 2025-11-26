Po skandalo Lietuvos krepšinyje – M. Balčiūno reakcija: „Nežinau, nieko negirdėjau“

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalistas Lukas Katilus pranešė, kad buvo pradėtas tyrimas dėl dešimttūkstantinių sumų eurais pasisavinimo.
Maža to, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) minėtajam portalui patvirtino, kad šiuo metu yra sulaikytas vienas asmuo. „Basketnews“ žiniomis, šis asmuo yra VšĮ „Šilutės sporto“ direktorius Dainius Gricevičius.
Pagrindinis mechanizmas veikė per žaidėjų atlyginimus: sportininkai grynaisiais grąžindavo dalį jiems oficialiai sutartyse numatytų išmokų. Įtariama, kad tokie pinigų „atsiskaitymai“ sistemingai keliaudavo atgal į klubo vadovų kišenes.
Portalas Lrytas trečiadienį bandė susisiekti su Nacionalinės krepšinio lygos prezidentu Arvydu Čėsna, tačiau jis buvo nepasiekiamas.
Kiek sėkmingesnė komunikacija įvyko su lygos vykdančiuoju direktoriumi Justinu Jasiukaičiu. Jis šiuo metu yra išvykęs į Londoną, bet pridūrė, kad jį ten jau pasiekė žinia apie Šilutėje įvykusį skandalą.
„Šią žinią pats sužinojau neseniai, perskaitęs spaudoje. Dar neteko komunikuoti su klubo vadovybe. Mes, kaip lyga, tikrai tokių dalykų netoleruosime. Kai bus aiški teisėsaugos pozicija, priimsime atitinkamus sprendimus“, – Lrytas kalbėjo J.Jasiukaitis
Tuo metu Lietuvos krepšiniui vadovaujantis asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas Mindaugas Balčiūnas apskirtai šią informaciją pirmą kartą sužinojo tik kai jam paskambino Lrytas.
„Nežinau, nieko negirdėjau, nežinau net apie ką jūs šnekate, nes nemačiau jokios informacijos“, – kalbėjo šiuo metu taip pat užsienyje viešintis M.Balčiūnas.
Lrytas paaiškinus įvykio kontekstą, Lietuvos krepšinio galva pasitikslino, kuris portalas pranešė šią žinią.
„Aš negaliu remtis šio portalo informacija. Galiu remtis oficialiais pranešimais“, – teigė M.Balčiūnas, išgirdęs, kad Lrytas cituoja „Basketnews“ pateiktą žinią.
Lrytas patikslino, kad minėtasis portalas remiasi oficialiai STT gauta informacija.
„Nemačiau nieko, neskaitau to portalo, bet man ta informacija yra svarbi, nes kiek anksčiau buvo priimtas mūsų asociacijos sprendimas dėl kelių „Šilutės“ klubo žaidėjų, tad tam tikrų indikacijų buvo, į jas mes reagavome.
Bet reikia laukti oficialios informacijos, aš neskaitau jūsų minėto portalo, palauksime oficialios informacijos, o tada – matysime“, – samprotavo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovas.
Praėjusiais metais net 602400 eurų Šilutės komandai buvo skiriama iš rajono savivaldybės biudžeto. Iš mokinio krepšelio buvo gaunami 29300 eurų, o iš neformalaus ugdymo – 17791 euras.