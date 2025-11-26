STT ėmėsi krepšinio klubo – suimtas asmuo, atliekamos kratos

„Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Šiandien yra atliekami suplanuoti procesiniai veiksmai, įskaitant kratas VšĮ „Šilutės sportas“. Šiuo metu yra sulaikytas vienas asmuo.
Kol kas daugiau informacijos apie atliekamą tyrimą negalime teikti, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo eigai“, – cituojamas STT atsakymas.
VšĮ „Šilutės sportas“ valdo NKL rungtyniaujančią Šilutės „Šilutė-PDS.lt“ komandą, šiuo metu per 14 rungtynių iškovojusią 6 pergales ir esančią 12-oje turnyrinės lentelės vietoje.
L. Katilius skelbia, kad suimtasis – VšĮ „Šilutės sporto“ direktorius Dainius Gricevičius.
Pasak L. Katiliaus, įtariama, kad buvo manipuliuojama žaidėjų atlyginimais siekiant pasisavinti lėšas. Krepšininkai, teigiama, grynaisiais grąžindavo dalį jiems mokamo atlyginimo, o bent dalis neformalaus ugdymo lėšų, kurias tėvai skirdavo vaikų krepšinio užsiėmimams, įtariama, atsidurdavo klubo vadovų rankose.
Teigiama, kad pinigų savinimasis neapsiribojo vien tik krepšiniu, o persikėlė ir į futbolą.
Praėjusiais metais net 602400 eurų Šilutės komandai buvo skiriama iš rajono savivaldybės biudžeto. Iš mokinio krepšelio buvo gaunami 29300 eurų, o iš neformalaus ugdymo – 17791 euras.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Nacionalinė krepšinio lyga (NKL)Šilutės rajonas
