Chaotišką kelionę į Londoną nupasakojęs R. Kurtinaitis kalbėjo apie pareigą atstovauti Lietuvai

Lietuvos krepšininkai ketvirtadienį stos į kovą prieš Didžiosios Britanijos rinktinę.
Visgi pati kelionė į Didžiąją Britaniją buvo nelengva. Trečiadienį 13.43 val. Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs LOT avialinijų orlaivis, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo kilimo riedėjimo tako.
Dėl šio įvykio teko laikinai uždaryti Vilniaus oro uostą, o tai sujaukė Rimo Kurtinaičio ir jo kariaunos planus, kurie planavo 16 val. išskristi į Londoną.
Po pastovių nukėlinėjimų buvo nuspręsta į Londoną vykti iš Kauno.
„Pasiruošimo nesujaukė, truputį poilsį galbūt sujaukė, nes darėme rytinę treniruotę ir tikėjomės ketvirtą valandą dienos išskristi. Visgi dėl įvykio oro uoste nepavyko. Turėjome pervažiuoti į Kauną, tai užėmė laiko, bet kartais tokie dalykai įvyksta ir niekur čia nedingsi. Žinoma, gaila komandos, nes pasportavome neblogai, reikėjo to poilsio, bet, manau, kad šios nakties poilsiui pakako“, – kalbėjo strategas.
Toliau rinktinėje išlieka neaiškumas dėl Ąžuolo Tubelio žaidimo. Trečiadienį pasirodė pranešimai žiniasklaidoje, jog Ą.Tubelis atsisakė padėti rinktinei, bet tuomet rinktinės treneris Lrytas portalui patikino, jog dar nėra viskas aišku.
„Nežinau, ką žiniasklaida rašo, bet mes jo situaciją žinome ir tikimės dar sulaukti Ąžuolo sekmadienio rungtynėse“, – teigė strategas.
Ketvirtadienį R.Kurtinaitis plačiau nupasakojo Ą.Tubelio situaciją.
„Manau, kad per daug koncentruojamės į tuos dalykus. Esu minėjęs anksčiau, kad žaisime su tais, kuriuos pavyks surinkti. Tikslai mūsų nesikeičia. Ąžuolas mums buvo labai reikalingas. Jo klausimas, gal nėra išspręstas, aš dar tikiuosi. Neplanavome jo turėti Londone. Suprantame, kad dabar jis žaidžia vieną geriausių savo karjeros krepšinį Eurolygoje, bet jam 23-eji ir už Lietuvą sužaisti vienas rungtynes namuose neturėtų būti sudėtinga. Nekalbu apie meilę tėvynei, bet visų lietuvių pareiga yra atstovauti Lietuvai.
Jeigu jis bus – labai džiaugsiuosi, jeigu nebus – žaisime be jo. Ką mes turime daryti?
Jis yra po operacijos, jam skauda Achilus, žaidžia daug, yra vienas vedančių „Žalgirio“ žaidėjų. Suprantu ir klubo norą, kad jis pailsėtų, nes gautų 3–4 laisvas dienas. Pats treniravau Eurolygos klubą, kur 6 žaidėjai buvo Rusijos rinktinėje ir norėdavau, kad jie pasigydytų traumas, bet niekada jų nestabdžiau. „Žalgiryje“ irgi sprendimas buvo paliktas Ąžuolui. Iš pradžių jis sakė „taip“, bet vėliau – sudvejojo. Dar yra laiko, tikiuosi, kad gal dar apsigalvos. Su juo ir be jo žaisime dėl pergalės“, – teigė R.Kurtinaitis.
Rimas KurtinaitisĄžuolas TubelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių