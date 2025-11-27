Didžioji Britanija paskelbė sudėtį mačui su Lietuva: ten – vos 10 žaidėjų

Ko gero, didžiausia britų netektis – Milano „Emporio Armani“ gynėjas Quinnas Ellisas, Eurolygoje šį sezoną renkantis 7,7 taško, 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo vidurkius.
Dešimties krepšininkų sąraše yra ir lietuviams pažįstamas vardas – Mylesas Hessonas, praėjusį sezoną atstovavęs Klaipėdos „Neptūno“ komandai.
Priežasties, kodėl komandoje yra vos 10 krepšininkų, Didžioji Britanija kol kas nepateikė.
Didžiosios Britanijos rinktinės žaidėjų sąrašas:
- Gabrielis Olaseni („Mersin TSK“, Turkija)
- Kayne'as Henry-McCalla („Manchester Basketball“, JK)
- Aminas Adamu (Londono „Lions“, JK)
- Luke'as Nelsonas (Vloclaweko „Anwil“, Lenkija)
- Jelani Watsonas-Gayle'as (Varnos „Černo More Tiča“, Bulgarija)
- Jubrile'as Belo (Sombathėjaus „Falco“, Vengrija)
- Akwasi Yeboah („Trabzonspor“, Turkija)
- Mylesas Hessonas („Mykonos“, Graikija)
- Carlas Wheatle'as (Venecijos „Umana Reyer“, Italija)
- Danas Akinas (Rodo „Kolossos“, Graikija)
Rungtynių pradžia – 21:30 val.