Didžioji Britanija paskelbė sudėtį mačui su Lietuva: ten – vos 10 žaidėjų

2025 m. lapkričio 27 d. 13:07
Lrytas.lt
Nors iš pradžių Didžioji Britanija paskelbė surenkanti 15 žaidėjų treniruočių stovyklai besirengiant pasaulio krepšinio čempionato atrankai, į galutinį sąrašą rungtynėms su Lietuva pateko vos 10 krepšininkų.
Ko gero, didžiausia britų netektis – Milano „Emporio Armani“ gynėjas Quinnas Ellisas, Eurolygoje šį sezoną renkantis 7,7 taško, 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo vidurkius.
Dešimties krepšininkų sąraše yra ir lietuviams pažįstamas vardas – Mylesas Hessonas, praėjusį sezoną atstovavęs Klaipėdos „Neptūno“ komandai.
Priežasties, kodėl komandoje yra vos 10 krepšininkų, Didžioji Britanija kol kas nepateikė.
Didžiosios Britanijos rinktinės žaidėjų sąrašas:
  • Gabrielis Olaseni („Mersin TSK“, Turkija)
  • Kayne'as Henry-McCalla („Manchester Basketball“, JK)
  • Aminas Adamu (Londono „Lions“, JK)
  • Luke'as Nelsonas (Vloclaweko „Anwil“, Lenkija)
  • Jelani Watsonas-Gayle'as (Varnos „Černo More Tiča“, Bulgarija)
  • Jubrile'as Belo (Sombathėjaus „Falco“, Vengrija)
  • Akwasi Yeboah („Trabzonspor“, Turkija)
  • Mylesas Hessonas („Mykonos“, Graikija)
  • Carlas Wheatle'as (Venecijos „Umana Reyer“, Italija)
  • Danas Akinas (Rodo „Kolossos“, Graikija)
Rungtynių pradžia – 21:30 val.
