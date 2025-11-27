Kaip praneša „Walla Sport“ žurnalistas Oras Škedy, Tel Avivo „Maccabi“ ruošiasi atleisti komandos vyr. trenerį Odedą Katašą.
Apie nuo 2022-ųjų komandą treniruojančio 51-erių specialisto atleidimą organizacijos vadovai svarstė jau po laimėtų Izraelio lygos rungtynių prieš Holono „Hapoel“. Tuomet po rungtynių vykusį posėdį nutraukė įniršę fanai, sužinoję apie vykstančias kalbas ir su plakatais veržęsi užbaigti susitikimą.
Vis dėlto kantrybės taurė buvo perpildyta po dar vieno pralaimėjimo Eurolygoje, kai „Maccabi“ krepšininkai ženkliai pralaimėję trečiąjį kėlinį trečiadienį 88:102 nusileido Milano „Emporio Armani“ komandai.
Kaip praneša „Sport5“ žurnalistė Rotem Feldberg, po rungtynių prie O. Katašo priėjo vienas iš klubo vadovybės asmenų ir atvirai iškeikė trenerį, esą šis naikina komandą. Šis akibrokštas įvyko netoli komandos persirengimo kambario, todėl viską puikiai girdėjo ir žaidėjai.
Pasak ONE žurnalisto Moše Bardos, pagrindinis kandidatas pakeisti O. Katašą jo poste yra šį sezoną Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje pradėjęs Ioannis Sfairopoulas.
Teigiama, kad graikas palaiko gerą santykį su Tel Avivo klubo vadovybe ir turėtų būti kitas klubo vyr. treneris. Įdomu tai, kad būtent I. Sfairopoulą poste 2022-aiaisiais ir pakeitė O. Katašas po to, kai rezultatais nepatentinti klubo fanai išvijo I. Sfairopoulą iš jo pozicijos.
Kitas „Maccabi“ mačas Eurolygoje – gruodžio 4-ąją Kaune su „Žalgiriu“.
Vos 3 pergales per 13 turų Eurolygoje pasiekusi „Maccabi“ ekipa šiuo metu yra priešpaskutinė turnyrinėje lentelėje – 19-a.
Šį Eurolygos sezoną trenerius pakeitė jau 4 komandos: „Crvena Zvezda“, Belgrado „Partizan“, Milano „Emporio Armani“ ir „Barcelona“.
Šiandien, lapkričio 27-ąją, Eurolygoje vyks balsavimas, kurio metu bus nuspręsta, ar rungtynės galės grįžti į Izraelį. Jei bus priimtas teigiamas sprendimas, artimiausios rungtynės Tel Avive numatytos taip pat gruodžio 4-ąją, kai Tel Avivo „Hapoel“ Izraelio sostinėje priims Vilerbano ASVEL.
