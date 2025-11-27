Eurolygos klubui – didžiulė bauda, uždrausta registruoti žaidėjus

Oficialiai paskelbta, kad „Monaco“ klubas buvo nubaustas 300 tūkst. eurų bauda už čempionato taisyklių nesilaikymą.
Monako Kunigaikštystės klubui taip pat uždrausta registruoti naujus žaidėjus ir/ar trenerius.
Kaip teigiama oficialiame Eurolygos pranešime, draudimas galios vieną mėnesį, kol klubas sumokės visas skolas.
Sprendimas galės būti apskųstas Sporto arbitražo teismui (CAS).
Per 13 turų 8 pergales pasiekusi „Monaco“ komanda šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 5-oje vietoje – viena žemiau nei Kauno „Žalgiris“.