Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Eurolygos klubui – didžiulė bauda, uždrausta registruoti žaidėjus

2025 m. lapkričio 27 d. 11:25
Lrytas.lt
Kol Eurolygoje vienas po kito iš postų krenta treneriai, pati lyga nusprendė kovoti su vienu iš klubų.
Daugiau nuotraukų (3)
Oficialiai paskelbta, kad „Monaco“ klubas buvo nubaustas 300 tūkst. eurų bauda už čempionato taisyklių nesilaikymą.
Monako Kunigaikštystės klubui taip pat uždrausta registruoti naujus žaidėjus ir/ar trenerius.
Kaip teigiama oficialiame Eurolygos pranešime, draudimas galios vieną mėnesį, kol klubas sumokės visas skolas.
Sprendimas galės būti apskųstas Sporto arbitražo teismui (CAS).
Per 13 turų 8 pergales pasiekusi „Monaco“ komanda šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi 5-oje vietoje – viena žemiau nei Kauno „Žalgiris“.
MonacoEurolyga

