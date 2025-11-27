Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
TV simpatija
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Sportas
Krepšinis
2025 m. lapkričio 27 d. 09:02
Eurolygos lietuviai: kėlinio laukęs Ą. Tubelis, nuo krepšio atsitraukęs I. Brazdeikis ir debiuto nesulaukęs 18-metis
2025 m. lapkričio 27 d. 09:02
Lrytas Premium nariams
Paskutinėse rudenį žaistose Eurolygos rungtynėse rezultatyviausi tarp Lietuvos krepšininkų buvo Ąžuolas Tubelis ir Ignas Brazdeikis.
Daugiau nuotraukų (8)
Donatas Motiejūnas
Ignas Brazdeikis
Ąžuolas Tubelis
Rodyti daugiau žymių