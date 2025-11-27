Fanų storu vadinamas NBA krepšininkas: „Kodėl tai yra problema?“

Nepaisant to, kad jo ūgis – 201 cm, G. Yabusele yra sunkiausias krepšininkas visoje „Knicks“ sudėtyje ir, jei spręstume iš oficialiai pateikiamų duomenų, vienas sunkiausių visoje NBA lygoje.
Oficialiai nurodytas 29-erių prancūzo svoris – 128 kg (283 svarai). Vos puse kilogramo sunkesnis už jį yra žymiai aukštesnis Nikola Jokičius, o aukščiausias lygos krepšininkas Zach Edey, kurio ūgis siekia 221 centimetrą, sveria tik 10 kilogramų daugiau.
Sezonui pamažu įsibėgėjant vis daugiau „Knicks“ fanų pradeda atkreipti dėmesį į G. Yabuselės fizinę formą.
„Girdėjau apie tai. Būčiau galėjęs apie tai kalbėti, bet nusprendžiau to nedaryti“, – po trečiadienį vykusių rungtynių su „Charlotte Hornets“ teigė krepšininkas.
„Žmonės sakys, ką tik nori. Jeigu patikrintumėte mano praeitų metų svorį, jis toks pat. Tai praeitais metais tai nebuvo problema, kodėl tai yra problema šiemet? Sveriu dar net mažiau“, – „New York Post“ žurnalistui Stefanui Bondy sakė prancūzas.
Praėjusį sezoną oficialiai nurodytas G. Yabuselės svoris buvo 265 svarai – 120 kilogramų. Visgi, kaip pažymi S. Brody, tai buvo klaida, nes apie „Knicks“ komandą rašančiai žiniasklaidai išdalintame gide žaidėjo svoris buvo 126,5 kilogramo – vos 1,5 kg mažesnis nei nurodytas šiemet.
„Nesikoncentruoju į nieką panašaus, tiesiog žaidžiu toliau. Jaučiuosi gerai ir esu geros formos. Yra kaip yra“, – pasakojo G. Yabusele.