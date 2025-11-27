Grupių etapo pabaigą pasitinkantis „Kibirkšties“ treneris V. Stanišauskas: „Grįžti į klubo ritmą nėra lengva“

Pastarajai ekipai šios dvikovos baigtis lemtų tik palypėjimą vienu laipteliu aukščiau keturių komandų grupės turnyro lentelėje, tačiau tęsti kovą dėl trofėjaus čekės nebeturi jokių galimybių. Jos šiandien užbaigs savo dalyvavimą šio sezono Europos taurės turnyre.
Visai kitokia situacija yra susiklosčiusi Lietuvos sostinės klubui. Nepriklausomai nuo rungtynių rezultato vilnietės į pirmąją vietą grupėje nepakils, tačiau pergalė pagerintų bendrą komandos reitingą tarp 32 į kitą etapą žengsiančių komandų ir leistų tikėtis kažkiek palankesnio varžovo šešioliktfinalyje.
Būtent tai prieš ketvirtadienio dvikovą akcentavo teigiamo rezultato besitikintis „Kibirkšties-TOKS“ vyr. treneris Vilius Stanišauskas.
„Mums tai – labai svarbios rungtynės. Nors jau esame užsitikrinę vietą atkrintamosiose, pergalių skaičius ir taškų santykis labai daug lemia prieš jų pradžią. Ten komandos bus suskirstomos ir pagal pergales, ir pagal taškų pliusą ir minusą. Rezultatas bus svarbus, norint gauti sąlyginai lengvesnį ar parankesnį varžovą atkrintamosiose. Todėl ruošėmės kaip ir kiekvienoms rungtynėms, dėliojome akcentus puolime ir gynyboje. Jos lengvos tikrai nebus“, – teigė krepšinio specialistas.
Nors po atrankos į 2027 m. Europos čempionatą lango sugrįžusios vilnietės jau sužaidė vienerias rungtynes šalies čempionate, kur be didesnio pasipriešinimo įveikė „Alytaus-GUT.LT“ komandą, daugiausiai nerimo treneriui kelia galimas jo auklėtinių atsipalaidavimas. Dalis žaidėjų buvo prisijungusios prie nacionalinės Lietuvos rinktinės, kitos gavo keletą dienų poilsio ir vėliau dirbo su fizinio rengimo treneriu.
„Visada būna šioks toks mini išsibalansavimas. Tos žaidėjos, kurios turėjo kelias laisvas dienas, vis tiek individualiai sportavo ir išliko tam tikrame ritme, – sakė V. Stanišauskas. – Aišku, rinktinės žaidėjos turėjo didesnį krūvį, po dvi treniruotes per dieną ir kelias rungtynes. Todėl joms po rinktinės lango dažnai atsiranda emocinis atsipalaidavimas, kad vienas etapas baigėsi, o dabar vėl prasideda kitas. Grįžti į klubo ritmą visada yra nelengva. Bet esame profesionalai ir turime padaryti savo darbą.“
Vis tik krepšinio specialistas tikisi, kad, nepaisant galimo ritmo praradimo, nusiteikimo jo vadovaujamai komandai rungtynėse su „Levhartice“ užteks. Strategas taip pat grįžo į pirmojo rato rungtynes, kur galutinis rezultatas ir vilniečių pergalė neatspindėjo rungtynių eigos.
„Nemanau, kad nusiteikimo trūks. Natūralu, kad po rinktinių lango žaidimas buvo šiek tiek išsibalansavęs, pamažu grįžtame į ritmą. Negaliu pasakyti, kad rungtynės Čekijoje buvo labai lengvos, tik ketvirtajame kėlinyje susikūrėme didesnę persvarą. Varžovės turi savo lyderes, aiškų žaidimo braižą, gerą gynybą. Turėsime prie to prisitaikyti, rasti būdų, kaip atakuoti jas puolime, ir būdų, kaip stabdyti jų lyderes gynyboje. Dėliojame planą ir laukiame rimtų rungtynių“, – kalbėjo V. Stanišauskas.
Europos taurės grupių etapo rungtynės Vilniuje tarp „Kibirkšties-TOKS“ ir Chomutovo „Levhartice“ bus žaidžiamos ketvirtadienį, lapkričio 27 d., 19 val. „Active Vilnius“ arenoje.