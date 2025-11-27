SportasKrepšinis

Kėdainių „Nevėžio“ lyderis paliks Lietuvą

2025 m. lapkričio 27 d. 12:18
Lrytas.lt
Vienas rezultatyviausių Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žaidėjų palieką savąjį klubą.
Kaip skelbia „Sportando“ žurnalistas Emiliano Carchia, Kėdainių „Nevėžio-Paskolš klubo“ lyderis Tony Perkinsas persikels Trevizo „Nutribullet“ komandą.
LKL 23-ejų amerikietis renka po 17 taškų – tai yra trečias geriausias rezultatas lygoje. Per rungtynes gynėjas vidutiniškai taip pat nusiima po 3,3 kamuolio, atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 16,8 naudingumo balo.
„Krepsinis.net“ teigimu Kėdainių klubas už tai gaus išpirką.
Su trimis pergalėmis per 10 turų „Nevėžis“ šiuo metu LKL turnyrinėje lentelėje rikiuojasi aštuntas, lenkdamas tik Jonavos „Jonavą Hipocredit“, kuri yra iškovojusi vos vieną pergalę.
