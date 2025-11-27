Kėdainių „Nevėžio“ lyderis paliks Lietuvą

Kaip skelbia „Sportando“ žurnalistas Emiliano Carchia, Kėdainių „Nevėžio-Paskolš klubo“ lyderis Tony Perkinsas persikels Trevizo „Nutribullet“ komandą.
LKL 23-ejų amerikietis renka po 17 taškų – tai yra trečias geriausias rezultatas lygoje. Per rungtynes gynėjas vidutiniškai taip pat nusiima po 3,3 kamuolio, atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 16,8 naudingumo balo.
„Krepsinis.net“ teigimu Kėdainių klubas už tai gaus išpirką.
Su trimis pergalėmis per 10 turų „Nevėžis“ šiuo metu LKL turnyrinėje lentelėje rikiuojasi aštuntas, lenkdamas tik Jonavos „Jonavą Hipocredit“, kuri yra iškovojusi vos vieną pergalę.