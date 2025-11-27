Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Krenta it lapai: atleistas jau 5 Eurolygos treneris

2025 m. lapkričio 27 d. 11:04
Lrytas.lt
Šią savaitę du Eurolygos klubai atsisveikino su savo ilgamečiais treneriais. Kai vienam specialistui virš galvos kabo Damoklo kardas, su kitu išsiskirta jau buvo oficialiai.
Daugiau nuotraukų (3)
Stambulo „Anadolu Efes“ oficialiai pranešė, kad yra atleidžiamas vyr. treneris Igoris Kokoškovas.
Šiose pareigose 53-ejų specialistas praleido vos keturis mėnesius.
Su trimis pergalėmis per 13 turų „Efes“ šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi vos 15-oje vietoje.
Su savo vyr. treneriais oficialiai šį sezoną atsisveikino jau 5 Eurolygos komandos: Milano „Emporio Armani“, Belgrado „Crvena Zvezda“, „Barcelona“, Belgrado „Partizan“ ir „Efes“.
Netrukus su vyr. treneriu Odedu Katašu turėtų atsisveikinti ir Tel Avivo „Maccabi“.
Stambulo Anadolu EfesIgoris KokoškovasEurolyga

