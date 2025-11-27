Krenta it lapai: atleistas jau 5 Eurolygos treneris

Stambulo „Anadolu Efes“ oficialiai pranešė, kad yra atleidžiamas vyr. treneris Igoris Kokoškovas.
Šiose pareigose 53-ejų specialistas praleido vos keturis mėnesius.
Su trimis pergalėmis per 13 turų „Efes“ šiuo metu Eurolygos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi vos 15-oje vietoje.
Su savo vyr. treneriais oficialiai šį sezoną atsisveikino jau 5 Eurolygos komandos: Milano „Emporio Armani“, Belgrado „Crvena Zvezda“, „Barcelona“, Belgrado „Partizan“ ir „Efes“.
Netrukus su vyr. treneriu Odedu Katašu turėtų atsisveikinti ir Tel Avivo „Maccabi“.