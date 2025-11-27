Nuostabų sezoną žaidžiantis A. Velička patikslino savo kontrakto situaciją

Šį sezoną A. Velička yra neabejotinas „Neptūno“ lyderis – Europos taurėje jis renka po 12,3 taško, 8,3 rezultatyvaus perdavimo ir 18,3 naudingumo balo. Pagal rezultatyvius perdavimus jis ženkliai pirmauja visoje lygoje, antroje vietoje esantį Daroną Russellą lenkdamas net 1,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) gynėjo statistika dar geresnė: 13,9 taško, 7,5 rezultatyvaus perdavimo ir 21,2 naudingumo balo vidurkiai. Pagal rezultatyvius perdavimus jis čia taip pat nepralenkiamas, o pagal naudingumo balus A. Veličką lenkia tik rinktinėje kartu žaisiantis Artūras Gudaitis ir Panevėžio „Lietkabelio“ lyderis Augustine'as Rubitas.
„Manau, neblogai viskas. Tos kelios traumelės ir išvažiavimai mūsų komandą pakirto, bet nežinau, dabar langas laiku ir, manau, bus kažkoks papildymas ir galėsim toliau sėkmingai žaist“, – savo sezono startą komentavo krepšininkas.
Pats Klaipėdos „Neptūnas“ šiuo metu susiduria su iššūkiais: komandą paliko Jamesas Karnikas ir Jordanas Tuckeris, o dėl traumos ilgą laiką nežais Martynas Pacevičius. Praėjusiame LKL susitikime žaisti negalėjo ir Vitalijus Kozys.
Europos taurėje „Neptūnas“ su trimis pergalėmis per aštuonerias rungtynes A grupėje rikiuojasi aštuntas. LKL turnyrinėje lentelėje Klaipėdos ekipa, per 9 dvikovas pasiekusi 6 pergales, šiuo metu yra trečia.
„Nauja komanda. Pradžioj gal kažkiek strigom, kol įsivažiavo, bet kai susiklijavom, atrodėm gerai, laimėjom tas tris rungtynes iš eilės, – komandos situaciją vertino A. Velička. – Kaip sakiau, tos traumelės biškį mus išmušė, bet langas laiku ir vietoj, pasistiprinsim.“
A. Veličkos vardas aiškiai ir garsiai skamba Europos taurėje, todėl netyla gandai apie jam rodomą Eurolygos ir Kinijos klubų dėmesį.
Paklaustas apie savo kontrakto situaciją, „Neptūno“ lyderis patikino, kad išvykti jis gali tik į vienos rinkos komandas.
„Turiu išpirką, bet tik į Eurolygos klubus, – aiškino gynėjas. – Buvo kažkiek prieš sezoną iš Kinijos daugiau to dėmesio, dabar sezono metu stengiuos fokusuotis į „Neptūną“ ir tiesiog gerai žaisti, ir su komanda laimėti kuo daugiau rungtynių.“
Rinktinėje savo vertę A. Velička galės pasikelti dar labiau, tačiau šiuo metu žaidėjo galvoje ne tai.
„Tikslai yra laimėti rungtynes. Greitai dvi treniruotės. Susirenkam ir tikslas laimėti tas rungtynes“, – trumpai apie savo dabartinius tikslus atsakė gynėjas.
Interviu pabaigoje nuskambėjo klausimas apie buvusio komandos draugo „Neptūne“ J. Karniko mintis, kad A. Veličkos vieta galiausiai yra žaisti NBA.
„Šiuo metu dar apie tai negalvoju. Galvoju apie „Neptūną“ ir rinktinę“, – su šypsena atkirto A. Velička.
Klaipėdos NeptūnasArnas VeličkaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių