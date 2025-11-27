12-ajame Eurolygos ture Kauno „Žalgiris“ 99:100 nusileido Madrido „Real“ ekipai.
„Neturiu ką pasakyti. Mes kovojome iki galo, bet nutiko daug dalykų. Buvo daug švilpukų į „Real“ pusę, net nežinau, ką sakyti. Mes kovojome, bet nesulaukėme pagarbos iš teisėjų. Moku pralaimėti, bet pralaimėti tokiu būdu yra blogai. Manau, kad turėjome laimėti šias rungtynes ir man labai apmaudu dėl paskutiniųjų mačo akimirkų“, – po rungtynių samprotavo S.Francisco.
Teisėjams kritikos gynėjas nevengė ir rungtynių metu. Per ilgąją pertrauką vykusio Eurolygos televizijos pasikalbinimo metu S.Francisco reikalavo daugiau pagarbos „Žalgiriui“ iš teisėjų.
„Nežinau, kas darosi. Eurolyga nenori, kad kalbėtume apie teisėjus, bet turime į viską žiūrėti rimčiau. Yra dalykų, dėl kurių mes negalime sutikti. Eurolyga turi kažką daryti dėl teisėjų, nes situacija yra nekontroliuojama“, – dėstė prancūzas.
Už tokias kalbas „Žalgirio“ lyderis nubaustas 5 tūkst. eurų nuobauda.
Tiesa, kur kas griežtesnės bausmės sulaukė Belgrado „Partizan“ klubas.
Už kelis sirgalių sukeltus incidentus Serbijos klubui skirta 40 tūkst. eurų bauda. Negana to, vienos rungtynės bus žaidžiamos leidžiant užpildyti tik 80 procentų arenos, uždarant sektorius, kuriuose ir kilo pažeidimai.
