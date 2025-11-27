Eurolyga 2025
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
90
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
89
Rungtynių statistika
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
66
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
64
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
75
Rungtynių statistika
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
67
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
91
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
69
Rungtynių statistika
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
90
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
64
Rungtynių statistika
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
88
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
102
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
66
Rungtynių statistika
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
91
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
80
Rungtynių statistika
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
88
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Prisikalbėjo: S. Francisco sulaukė Eurolygos bausmės Itin smarkiai kirto ir Serbijos klubui

2025 m. lapkričio 27 d. 20:35
Lrytas.lt
Teisėjams kritikos rungtynėse prieš Madrido „Real“ negailėjęs Sylvainas Francisco sulaukė piniginės Eurolygos nuobaudos.
Daugiau nuotraukų (1)
12-ajame Eurolygos ture Kauno „Žalgiris“ 99:100 nusileido Madrido „Real“ ekipai.
„Neturiu ką pasakyti. Mes kovojome iki galo, bet nutiko daug dalykų. Buvo daug švilpukų į „Real“ pusę, net nežinau, ką sakyti. Mes kovojome, bet nesulaukėme pagarbos iš teisėjų. Moku pralaimėti, bet pralaimėti tokiu būdu yra blogai. Manau, kad turėjome laimėti šias rungtynes ir man labai apmaudu dėl paskutiniųjų mačo akimirkų“, – po rungtynių samprotavo S.Francisco.
Teisėjams kritikos gynėjas nevengė ir rungtynių metu. Per ilgąją pertrauką vykusio Eurolygos televizijos pasikalbinimo metu S.Francisco reikalavo daugiau pagarbos „Žalgiriui“ iš teisėjų.
„Nežinau, kas darosi. Eurolyga nenori, kad kalbėtume apie teisėjus, bet turime į viską žiūrėti rimčiau. Yra dalykų, dėl kurių mes negalime sutikti. Eurolyga turi kažką daryti dėl teisėjų, nes situacija yra nekontroliuojama“, – dėstė prancūzas.
Už tokias kalbas „Žalgirio“ lyderis nubaustas 5 tūkst. eurų nuobauda.
Tiesa, kur kas griežtesnės bausmės sulaukė Belgrado „Partizan“ klubas.
Už kelis sirgalių sukeltus incidentus Serbijos klubui skirta 40 tūkst. eurų bauda. Negana to, vienos rungtynės bus žaidžiamos leidžiant užpildyti tik 80 procentų arenos, uždarant sektorius, kuriuose ir kilo pažeidimai.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisBelgrado Partizan
Rodyti daugiau žymių

